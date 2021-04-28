شايفينك حلمنا.. وسم يتصدر الترند بعد مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

تصدر وسمي "#شايفينك_حلمنا" و"لقاء_ولي_العهد" قائمة الترند على مواقع التوصل الاجتماعي في السعودية منذ بث مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإعلامي عبدالله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030.

وتحدث بن سلمان في المقابلة عن محاور عدة ابتداء برؤية 2030 وانتهاء بمستقبل الأوضاع في اليمن مرورًا ببعض ملامح السياسة الخارجية السعودية وعلاقة بلاده مع أمريكا.

بث مباشر | شاهد #لقاء_ولي_العهد الذي خص به #قناة_السعودية؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق "رؤية السعودية 2030".#محمد_بن_سلمان_على_السعودية https://t.co/c6p1rd3GIy — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 27, 2021

وأكد بن سلمان في المقابلة أن رؤية 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030، كما نفى وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في السعودية، وقال :"لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية" مؤكداً أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.

وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحًا أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميًا، والنقاش حاليًا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب.

وفيما يتعلق بمستوى التعليم في السعودية، اعتبر ولي العهد أن التعليم في السعودية اليوم ليس سيئا، و"الرؤية تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم" مبينًا أن مصادر التعليم أصبحت مفتوحة والتركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات.

وفي الشأن الصحي، قال بن سلمان إن برنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييرًا كبيرًا بمستوى الخدمات.

وبشأن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، قال الأمير محمد بن سلمان إن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40%، موضحا أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال.

كما تناول بن سلمان في المقابلة الجوانب الشرعية، مجددًا التأكيد على أن دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك، عاقدًا للمقارنة بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، وقال إنه في قوانين المملكة فإنه "لا عقوبة إلا بنص قرآني واضح أو في الحديث المتواتر".

بعد جريمة صباح السالم.. لافتات "مناهضة للتحرش" تجتاح شوارع الكويت

سعودي يوثِّق حياته على المريخ عبر TikTok.. فهل هناك واي فاي؟!‎

تحرّش جنسيّ وكلام بذيء وضرب.. وسم "عنف التوليد" يرصد معاناة أردنيات في غرف الولادة