شباب يتحرشون بفتاة أمام تيرا مول بالطائف.. أمطروها بإشارات وعبارات خادشة للحياء

شهدت مدينة الطائف غربي المملكة العربية السعودية حادثة تحرش جماعي من قبل مجموعة من الفتية لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا بفتاة كانت تجلس في إحدى الجلسات الخارجية لمركز "تيرا" التجاري.

وظهر الفتية في الفيديو، وقد تم تظليل وجوههم، وهم يتحرشون بالفتاة ويطلبون رقم هاتفها وحسابها على "سناب شات" قبل أن يبدأوا بشتمها بعبارات مسيئة لتقوم هي بدورها بتوثيق لحظة التحرش ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

#متحرش_في_تيرا_مول_الطائف

هذا كله وهم بزران الواحد ما يتعدى ال ١٢ سنه ويسووا هالأشياء المفروض الأهل ما يسمحوا لأطفالهم اللي بهالعمر يطلعوا لحالهم عشان ما يصير زي القرف ذا pic.twitter.com/nyHMkP46Ws — a powerful women (@apowerfulwomen1) March 14, 2021

وبعدها بساعات، تصدر وسم "#متحرش_في_تيرا_مول_الطائف" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية وسط مطالبات بالقبض على الفتية ومحاسبتهم على فعلتهم.

ودعا عدد من المغردين بضرورة فضح المتحرش أي كانت هويته وأي كان عمره ولفت أنظار الجيع لفعله الشنيع وحتى يكون عبرة لغيرة.

كل المقاطع التي تم تصويرها لا تصنّف قانوناً كتحرش .. وناشرتها معرضة لعقوبة التشهير (السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال)

#متحرش_في_تيرا_مول_الطايف pic.twitter.com/Ta9T0DYNeK — LAWY (@lawy_sa) March 14, 2021

المضحك في بعض التغريدات هي مطالبة البعض بالقبض على الفتاة لقيامها بتصوير الشاب والتشهير به ونشر المقطع عبر التواصل الاجتماعي.

الشرطة السعودية تتدخل

أوقفت الشرطة السعودية أربعة شبان متهمين بحادثة التحرش التي وقعت أمام "تيرا" مول في مدينة الطائف.

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على 4 مواطنين لتحرشهم بفتاتين pic.twitter.com/VvPMJN72zh — الأمن العام (@security_gov) March 15, 2021

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة التي تتبع لها محافظة الطائف في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" أنها نجحت في تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يتحرشون بفتاتين بإشارات وعبارات خادشة للحياء، ومخالفة لنظام جريمة التحرش.

وأضافت الشرطة أن المقبوض عليهم أربعة سعوديين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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