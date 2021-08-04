شبشب الحمام يباع بـ1200 ريال سعودي.. "غوتشي" تهورت بعض الشيء

طرحت دار الأزياء الإيطالية "غوتشي" شبشب/شحاطة/بابوج-Thong Flip Flops جديدًا في الأسواق العالمية أثارت فيه الجدل بين زبائنها في العالم العربي نظرًا لتصميمه الغريب وسعره المبالغ به.

وشبّه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تصميم "غوتشي" بـ"شبشب الحمام" الموجود في المنازل العربية.

كما أعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم للسعر المبالغ الذي يباع فيه "شبشب" غوتشي الجديد والذي يباع مقابل 320 دولار أمريكي أي ما يعادل 1200ريال سعودي.

وكعادتهم حملت تعليقات المغردين طابع السخرية من تصميم الشبشب الفريد، حيث قال أحدهم: "مو كانه هذا شبب الحجاج؟ تلاقيها بريالين قدام الحرم".

فيما انتقد قسم من المغردين سياسية التسويق التي تنتهجها العلامات التجارية العالمية وبأن أسعارها باتت لا تتناسب مع منتجاتها.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"غوتشي" فقد وصف الشبشب بأنه مصنوع من المطاط ويأتي باللونين الأسود والأزرق.

كما اكتمل تصميم الشبشب بشعار G الذي يدل على العلامة الإيطالية الفاخرة من نفس لونه.

غوتشي-Gucci

وكانت دار "غوتشي-Gucci" الإيطالية للأزياء قد أثارت الجدل قبل أشهر بمجموعتها الجديدة من الأحذية والتي شكلت "صدمة" لدى عشاق الموضة حول العالم.

ونشرت دار "غوتشي"، المملوكة لشركة كيرينغ الفرنسية المعروفة ب PPR، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت الحذاء الجديد والذي يبدو "قذرًا" من خلال ألوانه البالية والتي توحي بأن الحذاء استخدم لفترة طويلة من الزمن بدون تنظيف أو حتى اهتمام.

لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضًا سعر المنتج (أي الحذاء) والذي يحمل اسم Screener GG sneaker حيث يصل إلى 800 دولار أميركي.

وأشارت "غوتشي" إلى أن المنتج الذي أثار جدلًا واسعًا متاح بعدة ألوان، وأضافت أنه مُستلهم من تصاميم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.