شب جديد يتلاعب بكلمات ابتهال "مولاي" .. واتهامات بالإلحاد تلاحقه

أثار مغني الراب الفلسطيني عدي عباس، المعروف بـ"شب جديد"، زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تلاعب بكلمات ابتهال "مولاي" في حفل مغني الراب المصري مروان بابلو الذي أقيم الجمعة.

وبدأ الجدل حين صعد "شب جديد" على المنصة ليغني الى جانب مروان بابلو وبعد لحظات تعمد غناء ابتهال "مولاي" مع تغيير كلمة "مولاي" إلى "مروان" في إشارة إلى مروان بابلو وهو ما أثار استياء الشارع المصري الذي ترجم غضبه في تغريدات كتبها على موقع التدوين "تويتر".

شب جديد بحفلة مصر غنالهم "مروان اني وقفت ببابك يا مروان" قصده عن مروان بابلو وشكله جاب العيد. pic.twitter.com/1dFM2BZwHk — Yasser (@yasserashour95) October 2, 2021

وانتشر مقطع فيديو غناء "شب جديد" للابتهال بين وراد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه انتهاكًا لابتهال ديني ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المسلمين، ووصل الأمر لاتهامه بالإلحاد.

في حين اعتبر قسم من المغردين بأن ما صدر عن "شب جديد" يندرج تحت باب "المزاح" وبأن "مولاي" تعتبر "ابتهال وأنشودة" وليست قرآن معصوم عن التحريف.

بعد تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إليكم 9 معلومات عن "شب جديد"

اسمه عدي عباس.

مغني راب فلسطيني.

يعيش في بلدة "كفر عقب" شمال القدس المحتلة.

يبلغ من العمر 24 عامًا.

لم يكمل تعليمه وتوقف عن المرحلة الثانوية.

أسس عام 2015 مع صديقيه "الناظر" و"شب موري" "بلاتنم" لإنتاج أعمالهم.

قدم في البداية أغنيات منفردة كان أنجحها أغنية "كحل وعتمة".

أول ألبوماته حمل اسم "سندباد الورد".

يعرض من خلال أغنياته القضية الفلسطينية ومعاناة الشباب الفلسطيني، لكن بدون بكائيات أو ميلودراما كما يقول.

رد نقابة الفنانين في مصر

أصدرت نقابة الفنانين في مصر، مساء السبت، بيانًا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".

تعليق مروان بابلو

وجه مغني الراب مروان بابلو رسالة اعتذر لجمهوره عما حدث في الحفل، وكتب عبر خاصية "القصص-Stories على "إنستغرام": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول في اللي حصل، إحنا كنا sold Out امبارح، من غيركم دا بجد مكنش هيحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحفلة امبارح، أنتوا بجد أحسن جمهور في العالم، وبعتذر عن أي أخطاء حصلت امبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا أسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية".