شرطة الرياض تكشف حقيقة اختطاف الطفلة سديم

البوابة - أصدرت شرطة مدينة الرياض بيانًا رسميًا كشفت فيه بعض الحيثيات المتعلقة بقضية الطفلة سديم التي كانت قد أثارت زوبعة في منصات التواصل الاجتماعي بعد إشاعة أنباء تعرضها للاختطاف.

ونشر حساب "الأمن العام" في موقع "تويتر" نص البيان الرسمي الصادر عن شرطة مدينة الرياض الصادر الثلاثاء 14 فبراير 2023 الموافق 23 رجب 1444.

وتضمن البيان نفيًا رسميًا لصحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفلة للاختطاف، وإن مركز شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغًا من مواطنة عن اصطحاب شقيقها ابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.

ونقل البيان على تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن إجراءات ضبط أطراف القضية جارية على قدم وساق، وسيتم القبض على من وثّق محتوى مرئيًّا مدعيًا فيه تعرضها للاختطاف ونشره، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.

المخطوفة الطفلة سديم

وكان وسم "المخطوفة الطفلة سديم" قد تصدر قائمة الأعلى تفاعلًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية يوم أمس بين آلاف المغردين القلقين على مصير الطفلة ذات الخمس سنوات التي قيل بأنها تعرضت للاختطاف من أمام منزلها في أحد أحياء الرياض.

وذكر مغردون أن الطفلة سديم اختطفت من قبل أحدهم يوم الجمعة الماضي، 10 فبراير 2023، حين كانت تلهو أمام منزلها الواقع في حي طويق بالرياض.

كما تداول المغردون صورة تم التقاطها عبر كاميرا مثبتة في الشارع وثقت لحظة اختطاف الطفلة سديم من قبل رجل قام باصطحابها نحو البقالة قبل أن يركبا معًا في مركبته ويأخذها بعيدًا.

وزعم مغردون أن الخاطف هو والد الطفلة الذي قرر الانتقام من زوجته السابقة.