شعرت أن الجلد يتدلى من وجهي .. كلبان يمزقان وجه طالبة في أمريكا

تعرضت طالبة جامعية في ولاية تكساس الأمريكية لتشوهاتٍ كارثية بوجهها بعد أن هاجمها كلبان شرسان وتسببا بجروحٍ خطيرة في أماكن مختلفة من جسدها.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن "جاكلين دوراند" البالغة من العمر 22 عامًا بأن الكلبين قامها بعضها أكثر من 800 مرة في جسدها حتى فقدت ما يقرب 30% من دمها.

وقالت "جاكلين" للصحيفة: "شعرت أن الجلد يتدلى من وجهي، اعتقدت أنني سأموت".

وذكرت "جاكلين" بأنها تعرضت للنهش من قبل الكلاب في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها في ديسمبر الماضي، حين وصلت إلى مكان الحفل وكان الكلبان يتجولان في جميع أنحاء المنزل بحرية، وبمجرد أن دخلت المنزل، انقضا عليها.

وأثناء الهجوم لم تتمكن "جاكلين" من طلب المساعدة لكنها أطلقت إنذارًا للأمن الذي تأخر في دخول المنزل، وعلى الرغم من الهجمات المروعة والعمليات الجراحية الترميمية المتعددة التي خضعت لها، قالت "جاكلين" إنها مستعدة لتكشف عن وجهها للعالم.

وفي كلمات مليئة بالشجاعة والمواجهة قالت جاكلين: لقد حان الوقت لإظهار من أنا الآن.

وتعرضت "جاكلين" لجروح خطيرة في أنفها وأذنيها وشفتيها ووجنتيها بسبب هجوم الحيوانات "المتعطشة للدماء"، وفقًا لدعوى رفعت في يناير والتي قالت فيها: "هاجمت الكلاب رأسها ووجهها بعنف - وألحقت بها أضرارًا كارثية".

وجاء في الدعوى: "كانت الكلاب عنيفة ومتعطشة للدماء لدرجة أنها خلعت كل ملابس جاكلين، بما في ذلك بنطالها الجينز، مزقت الكلاب وأكلت آذان جاكلين وأنفها وشفتيها ومعظم وجهها تحت عينيها".

وتتهم الدعوى الزوجين بالإهمال بسبب مزاعم عن فشلهما في السيطرة على الكلاب وتأمينها وتدريبها، فضلًا عن "عدم توفير بيئة آمنة للمدعوين".