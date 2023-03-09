من صمّم فستان رجوة آل سيف في حناء الأميرة إيمان؟

البوابة - تألقت الآنسة رجوة آل سيف ، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، بثوب تراثي تقليدي خلال حضورها حفلة الحناء أو حفلة الوداع التي أقيمت للأميرة إيمان بنت عبدالله في فندق الحسينية في العاصمة الأردنية عمان.

ونجحت الآنسة رجوة في لفت الأنظار لها بالإطلالة التي وصفت بـ"الملكية" خاصة وأنها أرادت أن يحمل حضورها في الحفل على لمسة من التراث السعودي النجدي، موطنها الأصلي، بطابع عصري أنيق.

وارتدت الأنسة رجوة في حفلة الحناء الثوب السعودي التقليدي الخاص بأهل نجد، والذي يُطلق عليه في السعودية اسم "المتفت" أو "المجزع".

ودمج الثوب ثلاثة ألوان معًا وهي البرتقالي والفوشي والذهبي بطريقة أنيقة وعصرية نسقته مع حذاء باللون الأخضر الليموني من علامة Gianvito Rossi.

أما من ناحية الشعر والمكياج، فقد طبقت مكياجًا بسيطًا بالألوان الترابية وأسدلت شعرها المتوج بطريقة أنيقة على كتفيها.

وفي الوقت الذي لفتت ابتسامة الآنسة رجوة اللطيفة في حفلة الحناء، إلا أن عشاق الموضة والأزياء لم يتوقفوا عن طرح أسئلة حول هوية المصمم الذي صنع ثوبها، فمن صمّمه لها يا ترى؟

من صمم فستان رجوة آل سيف في حفل الحناء؟

حرصت الآنسة رجوة أن تكون إطلالتها الرسمية في الأردن بنكهة سعودية باختيار ثوب من التراث النجدي التقليدي.

وحول مصمم ثوب الآنسة رجوة تبين بأن صنع بأنامل المصمم السعودي Amir Iman.

حفل زفاف الأمير الحسين و الآنسة رجوة آل سيف

أعلن الديوان الملكي الهاشمي في ديسمبر 2022 موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف.

وبحسب بيان الديوان الملكي، فإن عقد قران الأمير الحسين على الآنسة سيكون في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

وتاليًا نص الديوان الملكي الأردني الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:

ولم يذكر البيان أي تفاصيل إضافية تتعلق بحفل زفاف ولي العهد من الآنسة رجوة واكتفى بذكر الموعد فقط.

خطوبة الأمير الحسين

احتفلت العائلة المالكة الأردنية بخطوبة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله في السابع عشر من آب / أغسطس 2022، حين نشر الديوان الملكي بيانًا رسميًا لإعلان الخطوبة التي تمت في منزل العروس بالعاصمة السعودية الرياض بحضور العاهل الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا.

كما حضر حفل الخطوبة حينها عدد من الأمراء وفي مقدمتهم ولي العهد الأردني الأسبق الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله، والأمير هاشم بن عبد الله وأعمام الأمير الحسين وهم: الأمير علي بن الحسين وهاشم بن الحسين.

كما كان من بين الحضور الأمير غازي بن محمد والأمير راشد بن الحسن وعدد من أفراد آل سيف.