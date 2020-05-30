شكرًا لله على استئناف صلوات الجماعة.. ذبح آلاف الأضاحي في تركيا

شهدت عدة مدن تركية ذبح 1003 أضحية لدى المساجد الرئيسية في البلاد، أمس الجمعة شكرًا لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين بعد تعليقها سابقًا ضمن إطار تدابير مكافحة وباء "كورونا".

وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أنه تم ذبح الأضاحي لدى المساجد الرئيسية في البلاد وتوزيع لحومها على الفقراء.

وأشار إلى أنه تم السماح اعتبارًا من يوم الجمعة 29 مايو/ أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

​

وقبيل يوم من استئناف صلوات الجماعة في المساجد، بدأت دور الإفتاء والبلديات في الولايات التركية، باتخاذ تدابير جديدة إزاء مرحلة ما بعد كورونا في المساجد.

وفي هذا الإطار، شرعت فرق البلديات بتعقيم وتنظيف المساجد، فيما قام القائمون عليها بتحديد أماكن وقوف المصلين، بما يراعي التباعد الاجتماعي بينهم.

​

وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.

كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.