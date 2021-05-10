شكوى سورية ضد شركة "سبيس إكس" لصاحبها إيلون ماسك..فما القصة؟

كشفت تقارير ومقالات تداولتها عدة مواقع أن سوريا تقدمت بشكوى ضد شركة "سبيس إكس" لصاحبها رجل الأعمال إيلون ماسك والمختصة بخدمات الفضاء والإنترنت.

وجاء سبب الشكوى هو أن الشركة تحجب رؤية الكواكب والنجوم خلال الرصد، وتشوّه منظر السماء، وبحسب ما قاله رئيس الجمعية الفلكية السورية محمد العصيري لإذاعة "المدينة إف إم في سوريا: " ما يشاهده السوريون من أجرام على شكل نجوم تمشي بخط مستقيم في السماء هو التوابع الصنعية التي أطلقتها شركة سبيس إكس لتغطية العالم بالإنترنت المجاني".

وتابع العصيري رئيس الجمعية الفلكية السرية إن الشركة لم تنسق مع أي دولة لإطلاق المشروع، مشيرا إلى أن سوريا اشتكت على الشركة لأنها تحجب رؤية الكواكب والنجوم خلال الرصد، وتشوّه منظر السماء إضافة للأخطار الأخرى التي تتعلق بالطيران والمركبات الفضائية وهذا ما دفع بوكالة "ناسا" واتحاد الفلك الدولي ودول كثيرة لتقديم شكاوى مماثلة على هذه الشركة.

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