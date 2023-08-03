شهب البرشاويات تلمع في سماء الوطن العربي.. إليكم الموعد والمكان

البوابة - إذا كنت من عشاق الرصد الفلكي وتعيش في إحدى الدول العربية، فأنت على موعدٍ مع حدثٍ استثنائي طبيعي تلمع فيه السماء والمتمثل بمرور شهب البرشاويات في حدثٍ فلكي هو الأجمع والألمع في عام 2023.

وكشف زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية الفلكي عماد مجاهد أن شهب البرشاويات ستظهر في السماء كألعاب نارية ويمكن مشاهدتها بوضوح في العين المجردة دون الحاجة للاستعانة بـ"تلسكوب" أو أي من "أدوات الرصد الفلكي".

كما أن هناك أيضًا فرصة كبيرة لرؤية الكرات النارية، مذنبات لامعة جدًا، يطلق عليها اسم المذنب "سويفت – تتل"، الذي يترك نهرًا من الغبار حول الشمس أثناء اقترابه منها، والتي ستعبر الأرض، يوم 13 آب/أغسطس من كل عام، لذلك تظهر الشهب بكثافة في هذه الفترة.

موعد شهب البرشاويات

من المتوقع أن تصل شهب البرشاويات هذا العام إلى ذروتها خلال ليلة 12 أغسطس، وحتى الساعات الأولى من يوم 13 أغسطس، مع ما يصل إلى 100 نجم شهاب في الساعة.

سبب اشتعال الشهب في السماء؟

بينما تدور الأرض حول الشمس، يمكن أن تمر ببقايا بعض المذنبات أو الكويكبات التي تعترض خط سيرها، فتدخل تلك البقايا الصخرية إلى الغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعات شديدة.

ومع دخولها الغلاف الجوي، تحتك البقايا الصخرية بالغازات محدثة ظاهرة الشهب.

كيف أرصد شهب البرشاويات؟

يُفضل رصد شهب البرشاويات في المناطق المُظلمة البعيدة عن الإنارة، فيما تعد المناطق الصحراوية، هي الأفضل لرصدها إذ ستظهر الشهب فيها بشكل أكثر إثارة وجمالًا.

ويُنصح باصطحاب كاميرات التصوير من أجل توثيق المشهد بصور نادرة وجميلة لشهب البرشاويات، وذلك من خلال توجيه الكاميرا نحو السماء الشمالية الشرقية أي جهة كوكبة برشاوس التي تظهر من جهتها الشهب.

في الدول العربية، هناك فرصة كبيرة لرؤية كوكب المشتري وأقماره، وكوكب زحل وحلقاته، إضافة إلى رصد مجرة درب التبانة.