البوابة - بدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2023 الذي يسمى "سلطان الأحد عشر شهرًا"، وكما هو الحال في كل عام، سيصوم ملايين المواطنين المسلمين طيلة أيام هذا الشهر المبارك.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2023، في 23 مارس، على الرغم من أن الموعد الرسمي ستحدده لجان تحري الهلال حول العالم ومركز الفلك الدولي في أقرب وقت.

شهر رمضان 2023 في الإمارات

ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد عدة أسابيع حلول شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر الأول بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على الإغلاقات التي صاحبت تفشي فيروس كورونا.

في نوفمبر 2022، أزالت السلطات الإماراتية شرط الحصول على (حالة خضراء) في تطبيق الحصن والحصول على المطعوم لدخول غالبية الأماكن العامة في أبو ظبي.

كما لم تعد القيود السابقة المفروضة على التجمعات التي أثرت لثلاث سنوات على تقاليد رمضان، مثل زيارة الأسرة وخيام الإفطار أو السحور، مما يسمح الاستشعار بروح الشهر الفضيل مرة أخرى.

وفي الوقت الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة بأول شهر رمضان "ما بعد كوفيد"، فإليك ما يمكن توقعه من الشهر الكريم:

ما هو شهر رمضان؟

رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي - أو الهجري - لأنه يُعتقد أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن على النبي محمد.

وفي شهر رمضان يصوم المسلمون من شروق الشمس حتى غروبها كل يوم من أيام الشهر الفضيل، والذي عادة ما يكون 29 أو 30 يومًا اعتمادًا على القمر.

بالإضافة إلى الامتناع عن الطعام والشراب، فإن رمضان هو أيضًا وقت يقوي فيه المسلمون إيمانهم من خلال الصلاة وزيادة تلاوة القرآن.

متى يبدأ رمضان وكيف تتحدد بدايته؟

من غير المعروف بالضبط متى سيبدأ رمضان رسميًا بعد ، لكن علماء الفلك في البلاد توقعوا أن يبدأ في 23 مارس.

لا يمكن تحديد التاريخ الدقيق لشهر رمضان إلا قبل ليلة أو ليلتين من بداية الشهر الفضيل لأن التقويم الهجري يعتمد على أطوار القمر.

يمكن أن يكون كل شهر هجري إما 29 أو 30 يومًا، مما يؤثر على حلول شهر رمضان.

تجتمع لجنة تحري الهلال عادة بعد صلاة المغرب أو غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، لتحري الهلال. وإذا اكتشفوا تولد القمر، يبدأ رمضان في اليوم التالي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيستمر شعبان لمدة 30 يومًا وسيبدأ شهر رمضان بعد ذلك بيوم.

تتكرر العملية مرة أخرى بمناسبة نهاية الشهر الكريم وأول يوم من شهر شوال، الشهر العاشر في التقويم الهجري.

هل المساجد مفتوحة في الإمارات؟

أعيد فتح المساجد في فبراير من العام الماضي وألغي قرار فرض ارتداء الكمامة الطبية على المصلين في نوفمبر التالي.

ومن المقرر أن تقام صلاة التراويح كما كانت قبل الجائحة، وخلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان، ستقام صلاة التهجد أيضًا بعد منتصف الليل في جميع مساجد الدولة.

هل خيام الإفطار مفتوحة هذا العام؟

نعم، أعيد فتح خيام الإفطار في الوقت المناسب لشهر رمضان 2022 بعد إغلاقها في العامين الماضيين للحد من انتشار كوفيد -19.

ما الذي يمكن أن يتوقعه الناس خلال شهر رمضان هذا العام؟

سيتذكر سكان الإمارات منذ فترة طويلة أن الحياة كانت مختلفة بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان.

في السابق، كانت جميع المطاعم تقريبًا تغلق أبوابها خلال ساعات النهار، ويتم تغريم المطاعم التي تخالف هذه القوانين.

أما اليوم، ومع نمو السكاني في الإمارات وتعدد الثقافات، تم تخفيف هذه القواعد، فتبقى بعض المطاعم خلال ساعات النهار وتقدم الطعام للجمهور.

وعلى مدار الشهر، يتم تزيين الشوارع بأضواء رمضانية خاصة وكذلك يتم تجهيز المدفع الرمضاني.

عادة ما تجتمع العائلات معًا لتناول الإفطار ومن الشائع دعوة الأصدقاء للانضمام، حتى لو لم يكونوا صائمين.

تزداد الصدقات خلال الشهر الكريم، فيما تقوم المساجد والعائلات الثرية في الإمارات أحيانًا بنصب الخيام أو إقامة مناطق خارجية لتوزيع وجبات الإفطار المجانية على العمال ذوي الدخل المنخفض.

كما يتم تشجيع الناس أيضًا على التبرع بالمال للجمعيات الخيرية حتى يمكن توزيع الطعام على المحتاجين.

ما هي القواعد - الثقافية والرسمية - في الإمارات؟

من المتوقع احترام ومراعاة العادات الدينية المرتبطة بشهر رمضان على مدار الشهر.

في معظم الإمارات، يُحظر تناول الطعام والشراب في الأماكن العامة - بما في ذلك السيارات - خلال شهر رمضان. هذا لا ينطبق على الأطفال.

يجب على الموظفين العاملين في المكاتب الامتناع عن الأكل أو الشرب أمام زملائهم الصائمين. عادة ، توفر أماكن العمل منطقة مطوقة حيث يمكن للموظفين غير الصائمين تناول الطعام.

في عام 2021، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن منافذ الطعام لم تعد مطالبة بتقديم الطعام بعيدًا عن الأنظار خلال ساعات الصيام.

لم تعد هناك حاجة للشاشات والستائر التي كانت تستخدم سابقًا ، خاصة في مراكز التسوق. على الرغم من ذلك ، يُتوقع من الناس الامتناع عن الأكل أو الشرب في الأماكن العامة ، ما لم يكن في أماكن مخصصة لتناول الطعام. هذا هو الآن أيضا ممارسة شائعة في أبو ظبي.

هل ستفتح المطاعم طوال شهر رمضان؟

ستبقى محلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم والشركات مفتوحة طوال اليوم خلال شهر رمضان،

كما ستظل مراكز التسوق مفتوحة، حتى يتمكن الناس من الوصول إلى محلات السوبر ماركت والمتاجر والمطاعم والمقاهي.

ما هي أوقات العمل خلال شهر رمضان؟

وفقًا لقانون العمل الإماراتي، يجب تخفيض ساعات العمل بساعتين يوميًا خلال شهر رمضان.

لا يفرق القانون بين الصائمين وغير الصائمين، لكن ستختلف ساعات العمل الدقيقة اعتمادًا على ما إذا كنت تعمل في القطاع الخاص أو العام.

في العام الماضي، عمل موظفو قطاع الحكومة من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 مساءً من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 9 صباحًا حتى الظهر يوم الجمعة طوال الشهر الكريم.

ما هي ساعات الدراسة في رمضان؟

عادة ما تقلل المدارس الخاصة في أبو ظبي ودبي ساعات الدراسة خلال شهر رمضان.

ما هو موعد عيد الفطر؟

سيستمر رمضان إما 29 أو 30 يومًا حسب أطوار القمر، وهذا يعني أن العيد سيأتي في 21-22 أبريل.

هذا العام، من المتوقع أن يصادف عيد الفطر نهاية الأسبوع، مما يعني أن العمال سيحصلون على عطلة نهاية أسبوع لمدة أربعة أيام.