"شوغر دادي" يتصدر الترد السعودي على "تويتر".. الحنان مقابل المال!

ظهرت في الآونة الأخيرة مشاهدات جديدة في المجتمع العربي وهي بحث الفتيات على "شوغر دادي" أي "بوي فريند" بمزايا مالية.

وبحسب الرائج حديثًا، يمكن أن يساعد "شوغر دادي" شريكته في تغطية الرسوم الدراسية، والفواتير، والتمتع في كثير من الأحيان بمنح الهدايا، وهم موجودون على ثلاثة مستويات:

سبليندا دادي: هم الطرف الأدنى، ويعد بإغراق شريكه الهدايا، لكن غالبًا ما يكون محدودا بسبب دخله.

هم الطرف الأدنى، ويعد بإغراق شريكه الهدايا، لكن غالبًا ما يكون محدودا بسبب دخله. شوقر دادي: الذي لديه مبلغ محدد في الميزانية يخصصها لشريكه على أساس أسبوعي أو شهري.

الذي لديه مبلغ محدد في الميزانية يخصصها لشريكه على أساس أسبوعي أو شهري. هوني دادي: وهو كريم لا حدود لدخله، ويمكنه بسهولة دعم شركاءه.

وباتت الفتيات يتهافتن على الارتباط بالرجل الناضج ذي الخبرة ما بين عمر الخمسين والستين من عمره.

وربط عدد من المحللين الاجتماعيين هذا النوع من الارتباط بالناحية المادية فقط وأن خلف ذلك احتياج مادي وليس بحثًا عن زوج وهناك من يقول الأمر أعمق من ذلك إنه البحث عن الحنان من الطرفين فكبير السن الذي أهملته زوجته والتهت عنه بصديقاتها وأنديتها الرياضية وسهراتها الليلية أو من التهت بأحفادها غير عابئة بوجود زوج لها في البيت حتى أضحى مصابًا بأنيميا حادة تفتقر إلى عنصر الحنان وعوز في العطف مما قد يجده عند أخرى تفيض حنانًا فيسقي منه نفسه وروحه وقلبه الظامي.

وهناك ما يصحب ذلك من تدفق هرموني يجعله يعيش يومه بصحة وعافية وفِي نفس الوقت تتبادل معه من طلبها لنفسه نفس الاحتياجات لأنها تجد عنده العاطفة والعناية والحنان مضاف إليه التدفق المالي والعيش المادي فيتبادلان المصالح ويعيشان حياتهما معًا.

شوغر دادي يتصدر الترند السعودي

وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدر وسم "شوغر دادي" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بآلاف التغريدات التي عبر أصحابها عن رأيهم بهذه الظاهرة.

وفي الوقت الذي سخر عدد من المغردين من ظاهرة الـ"شوغر دادي" والمنفعة المتبادلة بين شخصين يفصل بينهما عشرات السنوات، استعرضت عدة فتيات الهدايا والحوالات المالية التي يتلقونها من "شوغر دادي" الخاص بها.

#شوقر_دادي



في عيني اليمنى من الورد بستان وفي عيني اليسرى عجاج السنيني اجلس ع ما اعطاني الله 😭 pic.twitter.com/gLVBYdDVmS — غيمة☁️ (@Z_xb22) March 28, 2021

في حين استنكر عدد من المغردين انتشار هذه الظاهرة في المجتمع السعودي المحافظ، واعتبروها غير أخلاقية لأنها تبنى على أساس المصالح المتبادلة.

موقع "شوقر دادي":

كشف موقع https://www.sugardaddy.com/ للمواعدة، أن متوسط ​​عمر الشوقر دادي 45 عامًا – ويحصل على راتب قدره 176.000 جنيه إسترليني، بينما يصل متوسط ​​معدل الشوقر بيبي إلى 2300 جنيه إسترليني في الشهر (3300 دولار).

وصف الموقع الحدث بأنه: "سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على شوقر دادي أو إذا كنت ترغب في تكوين صداقات جديدة، تم عقد مجموعة من المحاضرين واللجان بما في ذلك مواضيع مثل فهم النشاط الجنسي".

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