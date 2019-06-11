شيخة دبي المستقبلية.. صور زوجة الشيخ حمدان في الطفولة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

احتفلت عائلة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعقد قران ثلاثة من أبنائه ثالث أيام عيد الفطر، السادس من شهر يونيو الجاري.

وفقد عُقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على بنت خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.

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كما عُقد قران أخيه الشيخ مكتوم، نائب حاكم دبي، على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، في حين عقد الشيخ أحمد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، قرانه على بنت عم والدته، الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

الجدير بالذكر أنه تمت إضاءة قصر دبي بالكامل للإعلان عن حفل الزفاف، كما أُرسلت دعوات الحضور الملكية في صندوق فخم يحمل الدعوة مع أواني ذهبية مليئة بالحلوة العمانية.

ومنذ إعلان نبأ زواج ولي عهد دبي حتى بدأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بأخبار العائلات الحاكمة في الوطن العربي بتداول صور لزوجته الشيخة شيخة في مرحلة الطفولة.

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ومن المعروف لدي العائلات الملكية الخليجية انهم لا يقوموا بنشر صور العروسين ويكتفوا بنشر صور العرايس في مرحلة الطفولة.

من هي الشيخة شيخة عروس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

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ابنة الشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم وابنة عمه الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

تبلغ من العمر 28 عامًا ولديها 8 اخوة وأخوات: 2 اشقاء الشيخة هند والشيخ مكتوم و6 غير أشقاء وهم الشيخة مدية والشيخ ثاني والشيخ راشد والشيخ أحمد والشيخ حشر والشيخ دلموك.

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من هي الشيخة الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم عروس الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم؟

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هي من مواليد 20 مارس 1988 أي تبلغ من العمر 31 عامًا.

وهي ابنة خال الشيخ مكتوم.

والدها الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم (رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي من عام 1981 – 1996) ووالدتها الشيخة خلود بنت راشد بن أحمد المعلا، ابنة الشيخ راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين وشقيقة حاكمها الحالي الشيخ سعود بن راشد المعلا.

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لديها من اخوات الشيخة شيخة والشيخة حصة ومن الأخوة الشيخ مكتوم، والشيخ راشد، والشيخ سعيد.

وقد أشارت بعض المصادر الى أن الشيخة مريم محبة للطبيعة والحيوانات والفروسية.

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