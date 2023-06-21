صاحب مقلب "الخرفنة بالسيارة" في قبضة الأمن.. واتهامات بالإساءة للفتاة المنقبة

البوابة - ما يزال مقلب "الخرفنة فالسيارة"، الذي نفذه اليوتيوبر السعودي عبدالرحمن ابوحبايه بحق مقيم من الجنسية السودانية، يتصدر أحاديث المغردين في السعودية لما تضمن من مشاهد استفزازية أثارت حفيظة الكثيرين.

وعبر وسم "#تم_القبض"، تناقلت صفحات إخبارية سعودية أنباء صدور أمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي مسيء لأحد الوافدين، في إشارة إلى اليوتيوبر عبدالرحمن ابوحبايه وصديقه الذي شاركه في تنفيذ المقلب المستفز.

ورصد فريق تحرير موقع البوابة حالة من التعاطف الكبير مع المقيم السوداني عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، خاصة بعدما كشف الأذى الكبير الذي تعرض له نتيجة المقلب وانقلاب حياته رأسًا على عقب نتيجة المقلب الذي شاهده أكثر من مليون شخص عبر قناة ابو حباية الرسمية على موقع يوتيوب.

عبدالرحمن ابوحبايه يدافع عن نفسه

نشر عبدالرحمن ابوحبايه مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دافع فيه عن نفسه، قائلًا بأن الشاب السوداني منحه موافقته على نشر الفيديو وأنه بريء من تعمده الإساءة له.

وعزز ابو حبايه أقواله بمقطع فيديو يوثق اللحظة التي أخذ فيها الموافقة الشفهية من الشاب السوداني، لكن على ما يبدو أن تبريره لم يقنع السلطات السعودية التي اتخذ إجراء رسمي بحقه والقبض عليه برفقة صديقه.

مقلب الخرفنة فالسيارة

نفذ اليوتيوبر السعودي عبدالرحمن ابو حباية قد نفذ مقلبًا بحق مقيم من الجنسية السودانية تقوم فكرته على "إيقاعه في شباك فتاة منقبة" وإيهامه بأن فتاة منقبة وقعت في غرامه والتي يتبين لاحقًا بأنها مجرد "شاب" يتعمد ترقيق صوته ومعاكسته بطريقة مستفزة.

وبعد انتشار مقطع فيديو المقلب عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشف المقيم السوداني أن حياته انقلبت على رأس، وبأن المقلب سبب له الكثير من المشاكل مع عائلته في السودان.

وبعد أن انتشر مقطع المقلب، تعاطف عدد كبير من نشطاء تويتر وطالبوا بأخذ حقه من الذين قاموا بالتسبب في الإضرار به وبعائلته، وقد ظهر السوداني بعد انتشار المقطع وهو مستاء جدًا ويدعي على الذين نفذوا المقلب فيه، بعد تشويه سمعته.

الفتاة المنقبة

في المقابل، أبدى عدد من المغردين استيائهم من إظهار الفتاة السعودية المنقبة أنها رخيصة بهذا الشكل، وأن أنها تفتقر لمن "يطبطب" عليها، ويحتويها أمر مستفز للغاية.

وعبر مغردون عن رفضهم لكل ما تضمنه الفيديو المرئي ومحاسبة القائمين عليه من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراء اللازم معهم لتعمدهم تشويه صورة الفتيات السعوديات المنقبات وإظهارهن بشكل رخيص.

كانت النيابة العامة قد وضعت عقوبة رادعه لمن يقومون بالتشهير بالأشخاص والحاق الضرر بهم، في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعد جريمة يعاق عليها القانون، ويعتبر مقطع المقلب جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة تصل للسجن مدة سنة وغرامة تصل إلى 500,000 ريال.