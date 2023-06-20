مقلب ينتهي بـ"خراب بيوت".. سوداني يتعرض للإحراج بعد مغازلته رجلًا منقبًا

البوابة - اجتاح منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لمقلب "مستفز" نفذه شابين سعوديين بحق مقيم من الجنسية السودانية.

وتقوم فكرة المقلب الاستفزازي على إيهام "الضيف" بأن إحدى الفتيات أعجبت بهنّ خلال تواجدهما معًا داخل تاكسي أو سيارة تعمل على التطبيقات الخاصة.

ويظهر بالفيديو صاحب المقلب وهو متنكر على هيئة "فتاة منقبة" تجلس في الكرسي الخلفي للمركبة، والتي بدورها تقوم بمغازلة الضيف وإيهامه بأنها معجبة بها وترغب بالتواصل معه حتى بعد ترجلها من المركبة.

وأظهر مقطع الفيديو المجتزأ من مقطع المقلب المستفز تجاوب الضيف السوداني مع الفتاة (الرجل المنقب) في الكرسي الخلفي وأبدى اهتمامه وإعجابه بها وتأثره بكلماتها نحوه.

وما هي إلا لحظات، وحتى كشف صاحب المقلب عن هويته وبأنه ما هو إلا "شاب" يرغب في تصوير "مقلب" ونشره عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" وكسب المزيد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

#صاحب_القناه #صاحب_المقلب #مقلب_السوداني



• البنت السعودية (المنقبة) رخيصة تبحث عن من يحتويها من الأجانب.



• المقيم في السعودية بسهولة يقيم (علاقات محرمة) مع البنات السعوديات.

الهدف من المقلب ☝️



مثل هؤلاء يجب محاسبتهم.pic.twitter.com/Vjv8Cbek80 — سالفة (@Hashtagat_1) June 20, 2023

رد المقيم السوداني على المقلب

السوداني #صاحب_المقلب في التاكسي مع السعوديين، يشتكي من عاقبة المقلب عند زوجته وأهله، وتعرضه لتشويه السمعة في السودان.pic.twitter.com/lmpGS7gphT — سالفة (@Hashtagat_1) June 20, 2023

كشف المقيم السوداني بأن حياته "تدمرت" بالكامل بسبب مقطع الفيديو المستفز، بسبب المقلب الذي لم تتجاوز مدته الدقيقتين.

ونشر الشاب السوداني مقطع فيديو كشف من خلاله الإساءة التي تعرض لها نتيجة فيديو المقلب الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بأن حياته انقلبت رأسًا على عقب بسبب هؤلاء الأشخاص الذين لم يحترموا عائلته وغربته خارج بلده لكسب لقمة العيش لعائلته.

وتساءل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن صاحب المقلب من الإساءة للشاب السوداني وتدمير حياته بهذا الشكل مقابل الحصول على المزيد من الشاهدات.

وطالب عدد من المغردين في منصة تويتر بمحاسبة صاحب المقلب لعدم استئذانه من المقيم السوداني في حال كان يرغب بنشر الفيديو أم لا.