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صدمة كبيرة في السعودية بعد وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي بصورة مفاجئة!

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 08:24
فهد هزازي
فهد هزازي

سادت حالة من الحزن والصدمة في نفس الوقت في الشارع الرياضي السعودي، وذلك بعد وفاة فهد هزازي بطل كمال الأجسام في المملكة بشككل مفاجئ مع بداية الأسبوع السبت.

وكان الخبر صادمًا للجميع تقريبًا، خاصة وأن الراحل فهد هزازي كان قد نشر ستوري قبل وفاته على موقع سناب شات ظهر وهو يتمرن في النادي الرياضي وذلك قبل 7 ساعات فقط من الوفاة.

في حين تداول مغردين رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" بأن وفاة هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديدة، إذ كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم، وهو ما أكدته العديد من التقارير.

ونفت تلك التقارير كل ما تردد بشأن وفاة هزازي أثناء تأدية التمارين الرياضية داخل إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم) وانخفاض نسبة الأنسولين في الدم، أو إصابته بفيروس كورونا وتطور الأمر حتى وفاته.

الجدير بالذكر أن هزازي كان قد أحرز لقب بطل السعودية في رياضة كمال الأجسام فئة وزن 90 كغ وما فوق، ومثل الراحل السعودية في عدة بطولات دولية منها حصوله على بطولة أرنولد كلاسيك، إلى جانب وصوله للمركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام.

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