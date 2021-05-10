صدمة كبيرة في السعودية بعد وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي بصورة مفاجئة!

سادت حالة من الحزن والصدمة في نفس الوقت في الشارع الرياضي السعودي، وذلك بعد وفاة فهد هزازي بطل كمال الأجسام في المملكة بشككل مفاجئ مع بداية الأسبوع السبت.

وكان الخبر صادمًا للجميع تقريبًا، خاصة وأن الراحل فهد هزازي كان قد نشر ستوري قبل وفاته على موقع سناب شات ظهر وهو يتمرن في النادي الرياضي وذلك قبل 7 ساعات فقط من الوفاة.

قبل ٧ ساعات منزل سنابات ويتمرن بالنادي واليوم الصباح توفي صدمه 💔💔💔💔💔الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله #فهد_هزازي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/axspBhjazG — mohammed (@moh77_7_) May 8, 2021

في حين تداول مغردين رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" بأن وفاة هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديدة، إذ كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم، وهو ما أكدته العديد من التقارير.

ونفت تلك التقارير كل ما تردد بشأن وفاة هزازي أثناء تأدية التمارين الرياضية داخل إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم) وانخفاض نسبة الأنسولين في الدم، أو إصابته بفيروس كورونا وتطور الأمر حتى وفاته.

#فهد_هزازي_في_ذمه_الله

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ،💔 pic.twitter.com/slUuGjnfgp — faisal otb (@faisalotaibi93) May 8, 2021

الجدير بالذكر أن هزازي كان قد أحرز لقب بطل السعودية في رياضة كمال الأجسام فئة وزن 90 كغ وما فوق، ومثل الراحل السعودية في عدة بطولات دولية منها حصوله على بطولة أرنولد كلاسيك، إلى جانب وصوله للمركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام.

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