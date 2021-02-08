صديق رهف القنون ينشر أول صورة لطفلتهما.. نسخة طبق الأصل عنه

نشر صديق الفتاة السعودية الهاربة الى كندا رهف القنون أول صورة لطفلتهما "بانا" كاشفًا عن جانب من ملامح وجهها أمام الجمهور الذي أكد شببها الكبير به.

ولاحظ متابعو الكونغولي "لوفولو راندي" على تطبيق "إنستغرام" بأن الطفلة ورثت لون بشرته ولم تأخذ أي ملامح أو شبه من والدتها رهف.

وأرفق "لوفو" الصورة بتعليق: "أحب نورك، ضعيف لكنه مشرق، هناك سحر في ذلك، أنت الزهرة التي يجب أن أحميها وابقيها حية حتى في فصل الشتاء".

فيما وجه لرهف بعض العبارات جاء فيها: "لقد كنتِ أكثر من مجرد صديق لي، فنحن نحب عائلتنا

أنا أرفعك، أنت ترفعني، يمكنكِ الوثوق بي، يمكنني رفع الثقل عن كتفك".

وكانت رهفت قد أعلنت عودتها لرفيقها "لوفولو" عبر السوشيال ميديا بعد أن أعلنت انفصالها عنه بنفس الطريقة، حيث نشرت تعليق أكدت فيه على انفصالها عن والد طفلتها وأنها لن تسمح بانتشار الشائعات حول الأمر حيث قالت: "لمن يتساءلون عما يحدث.. أنا لم أعد في علاقة.. وسيكون عام 2021 عامًا رائعًا مليئًا بالأشياء العظيمة والسعادة والنجاح لي، أنا مو بعلاقة بعد الآن. وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون استعداد ولخبطة في ميولي. ما أسمح بأي إشاعات يتم نشرها".

وبعد أيام، نشرت رهف صورة يظهر بها صديقها "راندي" وهو يحمل ابنتهما "بانا".

وأرفقت الصورة بتعليق: "أنت بيتي، ملكي وأميرتي، العائلة هي كل شيء" لتثير زوبعة من التساؤلات حول عودتها إلى "لوفولو".

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