صفعة على الخد تُكلف عربيًا 50 ألف درهم إماراتي

أقرت محكمة جنح أم القيوين على مواطن عربي بدفع 50 ألف درهم إماراتي (13 ألف دولار أمريكي) والحبس عامًا بتهمة التعدي على موظف أثناء القيام بواجبه بأحد المستشفيات في أم القيوين.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن (م. ك)، في العقد الثالث من العمر، اقتحم غرفة الطبيب (م. ع) وبداخلها أحد المرضى بصورة غير لائقة، فحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بصفع الطبيب على خده.

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فقام الطبيب (م. ع) بإبلاغ النيابة العامة في الإمارة عن قيام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب أثناء وجوده على رأس عمله، وبسؤال المجني عليه في تحقيقات النيابة بين أنه كان متواجدًا في مكتبه، فدخل عليه المتهم وهو في حالة غير طبيعية وحدثت مشادة بينهما وصفعه على خده.

وبسؤال المتهم اعترف بقيامه بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بعد أن قام بتأخيره من الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، فاشتبك مع الطبيب وأصابه بخدوش على الرقبة إلى أن حضر العاملون بالمستشفى وأمسكوا بالمتهم، وبسؤال الشاهد الذي كان متواجدًا أثناء الواقعة أكد واقعة الضرب، وذلك ما أكدته استمارة فحص طبي بإصابة المجني عليه.

وقضت محكمة جنح أم القيوين حضوريًا على المتهم (م. ك) بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه ومعاقبته بالحبس لمدة سنة والغرامة 50 ألف درهم، وذلك وفقًا للمادة (249) من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك بعد أن أقر المتهم بسائر مراحل الدعوى، وأنه قام بصفع المجني عليه على وجهه وكان من شأن ذلك الحط من قدره وجعله محلًا للازدراء، خصوصًا، أن المجني عليه كان متواجدًا في مكان عمله، الأمر الذي استقرت معه عقيدة المحكمة وهو أن التعدي أفضى إلى الضرب، فنفذ فيه قانون العقوبات الاتحادي.

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