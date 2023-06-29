صلاة "تيك توك" تثير ضجة.. يصلي ويطلب "التكبيس" من متابعيه

أثار فيديو جرى تداوله لرجل داخل أحد المساجد خلال صلاته ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عديدة حول السبب الذي دفعه لهذا التصرف وتأثير تطبيق تيك توك السيء على المجتمع.



صلاة مباشرة على تيك توك تثير ضجة كبيرة



وفي التفاصيل انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل خلال تواجده داخل المسجد، حيث وضع الهاتف أمامه مع بث مباشر على تيك توك خلال الصلاة.



وظهر الرجل الذي لم تُعرف أي معلومات عنه بعده خلال صلاته وهو يراقب التعليقات وتفاعل الجمهور معه، وبدا مشتتًا في محاولة منه للتركيز مع الجمهور والتعليقات.



وتداول الجمهور الواسع الفيديو بشكل كبير مع العديد من الانتقادات، ورأى البعض ان هوس الأشخاص بالسوشال ميديا والشهرة لا سيما تطبيق تيك توك دفع الكثير من الأشخاص للتصرف بطريقة غير منطقية ومرفوضة.



وطالب الجمهور بمعرفة هوية الرجل من أجل محاسبته بتهمة عدم احترام المسجد وازدراء الدين الإسلامي بهذه الطريقة.



وجاء في التعليقات: "زمن الفتن وزمن الرياء وعدم الاخلاص لرب العالمين اللهم اجعلنا من المخلصين لك"، وفي تعليق آخر: "هل يجوز طلب التكبيس من المصلي إلى المشاهدين؟



وأطلق عدد كبير على تصرف هذا الرجل بـ "صلاة تيك توك".



في المقابل طالب الكثير من الأشخاص بإلغاء تطبيق تيك توك في الدول العربية لسوء استخدامه بين الناس وتوجه البعض لكسب النقود من خلاله من خلال البثوث المباشرة والتحديات الصادمة التي تسبب بعضها في وفاة منفذيها.