صورة الطفلة "روان" تشعل مواقع التواصل.. ما هي قصتها؟

أشعلت صورة مُتداولة لفتاة وهي في مرحلة الطفولة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بسبب ملامحها الجميلة، الأمر الذي دفع الكثيرون لمحاولة الوصول لصاحبة الصورة.

وانتشرت صورة الطفلة بشكل واسع على السوشيال ميديا، وكانت أغلب التعليقات كوميدية، حيث قارن البعض صورته وهو صغير بصورتها.

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ونشر الفنان المصري محمد هنيدي، صورته بجوار صورة الطفلة، والذي لم يسلم من سخرية على "تويتر"، حيث غابت الابتسامة عن ملامحه، بينما تبدو الطفلة مُبتسمة بملابس مُنمقة وهي تحمل ملامح أوربية.

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وبالبحث تمكن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من التوصل الى صاحبة الصورة والتي تعود لفتاة تدعى روان أكرم، 20 عامًا، وقامت بنشر صورتها في مرحلة الطفولة على حسابها بموقع التدوين "تويتر".

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روان من مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتدرس في كلية الحقوق قسم اللغة الانجليزية، ولم تختلف ملامحها في الوقت الحالي عن مرحلة الطفولة، حيث ظلت تتمتع بالجمال الهادئ.

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المفاجأة كانت هي رد فعل "روان" بعد انتشار صورتها حيث عبّرت بتغريدة عن إنزعاجها من متابعة الجمهور لها ونشرت تغريده لها عبر "فيسبوك" تطالب الجمهور بعدم نشر صور لها.

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