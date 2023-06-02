صورة جماعية للحسين ورجوة مع أمراء وأميرات آل هاشم.. شاهدوها عن قرب

البوابة - بحضور ملكي مهيب، زف القصر الملكي الأردني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على عروسه الأميرة رجوة الحسين بحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا.

ولأول مرة منذ عشرين عامًا، شهدت المملكة الأردنية الهاشمية زفاف ملكي مهيب حضره أفراد العائلة الهاشمية وملوك وأمراء وشيوخ أولياء عهد وقادة ورؤساء عدد من الدول الشقيقة.

وأدخل الزفاف الملكي الفرحة على بيت الأردنيين، بمشاعر الفرح والحب التي تصدرت المكان والشاشات والمنصات الرسمية في الأردن.

صورة جماعية مع الأمير الحسين ورجوة

التقط الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الأميرة رجوة الحسين صورة جماعية مع أمراء وأميرات وأولاد وبنات عم آل هاشم افي قصر الحسينية.

وجمعت الصورة كل من:

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها السيد جميل

الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني

الأميرة الجليلة بنت علي

الأمير عبدالله بن علي

الأميرة آية الفيصل

الأمير عمر الفيصل

الأميرة سارة الفيصل

الأميرة عائشة الفيصل

الأميرة هالة النور بنت هاشم

الأميرة راية النور بنت هاشم

الأميرة فاطمة العالية بنت هاشم

الأمير الحسين الحيدرة بن هاشم

الأمير محمد الحسن بن هاشم

عون جمعة ابن الأميرة عائشة بنت الحسين

منى جمعة ابنة الأميرة عائشة بنت الحسين

جعفر مجدي الصالح ابن الأميرة زين بنت الحسين

جمانة مجدي الصالح ابنة الأميرة زين بنت الحسين

أحفاد الأميرة عالية بنت الحسين وزوجاتهم

الأمير حسين بن طلال

التوأم الأميرة رجاء بنت طلال، والأمير محمد بن طلال

الأميرة تسنيم بنت غازي بن طلال

الأمير عبد الله بن غازي بن طلال

الأميرة جنه بنت غازي بن طلال

الأميرة سلسبيل بنت غازي بن طلال

العائلة الهاشمية في زفاف الأمير الحسين

الامير عاصم بن نايف وزوجته فيروزة

أبناء الأميرة بسمة بنت طلال

زوج الأميرة إيمان السيد جميل ديمتريوس

أبناء الأميرة زين بنت الحسين حعفر وجمانة مجدي الصالح

عائلة الأميرة بسمة بنت طلال

الأمير غازي بن محمد وزوجته الأميرة ميريام

الأميرة غيداء طلال ووالدة زوجها الأميرة فريال إرشيد

الأمير فيصل بن الحسين وزوجته

الأميرة عالية وشقيقها الأمير علي وزوجته الأميرة ريم

الأميرة زين بنت الحسين (يمين) - الأميرة عائشة بنت الحسين (يسار)

الأميرة راية بنت الحسين وزوجها

الأميرة آية الفيصل وسارة الفيصل وعائشة الفيصل وهالة النور الهاشم وراية النور الهاشم

الأميرة هالة النور الهاشم

الأمير هاشم بن الحسين برفقة زوجته الأميرة فهدة

الأميرة الجليلة بنت علي مع منى جمعة ابنة الأميرة عائشة