الأميرة راية الحسين تخطف الأنظار في زفاف الأمير الحسين.. شاهدوا جمالها

البوابة - شاركت الأميرة راية بنت الحسين بن طلال، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني، في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين في قصر زهران، الخميس، في الأول من يونيو/حزيران 2023.

ونجحت الأميرة راية الحسين في لفت الأنظار لها لدى وصولها قصر زهرن برفقة زوجها الصحفي البريطاني "فارس نيد دونوفان وعدد من أميرات وأمراء القصر الملكي الهاشمي.

الأميرة راية بنت الحسين برفقة زوجها

واختارت الأميرة راية الحسين أن تشارك في الزفاف الملكي بإطلالة تقليدية ذات لمسة عصرية تحمل توقيع دار أزياء كومباز – Kumbaz الأردنية.

وارتدت الأميرة راية ثوب باللون الجنزاري مصمم بقطعتين، الأولى مخفية من قماش الحرير تعلوها قطعة من الشيفون المطرز بالخيوط الذهبية.

واكتفت الأميرة راية بتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف.

أما في حفل الاستقبال ومأدبة العشاء التي أقيمت في قصر الحسينية مساء الخميس، اختارت الأميرة راية أن تطل بفستان أنيق باللون الزيتي ووضعت عليه الوشاح الملكي وارتدت تاج ناعم من الألماس.

دار أزياء كومباز – Kumbaz تشكر الأميرة راية

نشر الحساب الرسمي لـ دار أزياء كومباز – Kumbaz عبر تطبيق إنستغرام صورة للأميرة راية في حفل زفاف الأمير الحسين مرتدية أحد تصاميمها.

ووجهت الدار شكرها للأميرة راية لاختياراها أحد تصاميمها من أجل حضور حفل الزفاف الملكي الذي يحظى بتغطية إعلامية عالمية.

وأرفقت الدار صورة الأميرة راية وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "نحن فخورون وسعداء للغاية لأن صاحبة السمو الملكي الأميرة رياح الحسين اختارت ارتداء فستان الهاشمي حسب الطلب لحفل زفاف الأمس الملكي".

زواج الأميرة راية الحسين

في يوليو 2020، احتفلت الأميرة راية الحسين بزواجها من الصحفي البريطاين فارس نيد دونوفان بحضور أرملة العاهل الأردني،الملكة نور الحسين، وسفير الأردن في لندن عمر النهار وعائلة السيد دونوفان.

​وفقًا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة "كورونا" المُستجد فقد اقتصر الحفل على مراسم بسيطة.

ويعد السيد دونوفان حفيد الروائي وكاتب القصص القصيرة البريطاني "روالد دال"، فيما تُظهر السيرة الخاصة بفارس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان يعمل مع عدة صحف عالمية منها Mail و Buzzfeed وSpectator، بالإضافة إلى ظهوره في برنامج BBC للأحداث.

الأميرة راية بنت الحسين

الأميرة راية بنت الحسين (9 فبراير 1986 ) هي الابنة الصغرى للملك الحسين ملك الأردن الراحل والملكة نور، وهي أخت غير شقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وأشقاؤها هم الأمراء حمزة وهاشم وشقيقتها الكبرى الأميرة إيمان.

يشار إلى أن سمو الأميرة راية، المولودة للعاهل الأردني السابق الملك الحسين بن طلال، والملكة نور الحسين في التاسع من شهر شباط عام 1986 حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة–إسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني.

الملكة نور برفقة أبنائها حمزة وهاشم وراية وإيمان