صورة جماعية للحسين ورجوة مع ملوك العالم في الزفاف الملكي.. شاهدوها عن قرب

البوابة - شهد أكبر حفل زفاف ملكي في عام 2023 قائمة ضيوف رائعة، حين سافر أفراد العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الأردنية عمّان لحضور مراسم زواج ولي العهد الأمير الحسين على الأميرة رجوة الحسين.

لم يقتصر الحضور على أفراد العائلة المالكة الأردنية فحسب، بل حضر العديد من أفراد العائلة المالكة البريطانية (بما في ذلك الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، والأميرة بياتريس)، الزفاف الملكي إلى جانب عدد كبير من الملوك والأمراء وأولياء العهد والشيوخ ورؤساء وقادة الدول الصديقة والشقيقة.

والتقط الضيوف الملكيين صورة تذكارية مع العروسين، رجوة والحسين، إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

شاهد الصورة عن قرب

اليابان: الأميرة هيساكوا وابنتها الأميرة تسوغوك

الدنمارك: ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته الأميرة ماري

السويد: ولي العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال

النرويج: ولي عهد الأمير هاكون

ليختنشتاين: الأمير الأمير الوراثي الويس وزوجته

الولايات المتحدة الأمريكية: السيدة الأولى جيل بايدن برفقة ابنتها

بوتان: الملكة جيتسون والأميرة يوفيلما

هولندا: الملك فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وريثة العرش الهولندي كاترينا أماليا

النرويج: الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما

بلجيكا: الملك فيليب وولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث

رومانيا: الأميرة مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو

إسبانيا: الملك السابق خوان كارلوس وزوجته الملكة صوفيا

ماليزيا: ملك سلطان عبدالله احمد شاه وزوجته الملكة عزيزة