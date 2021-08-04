جن لا يرتدي حزام أمان يثير الرعب في السعودية.. ونظام "ساهر" يرصد المخالفة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل بأنه رصد مخالفة لإحدى السيارات من خلال نظام ساهر.

وقال أحد الشباب في مقطع الفيديو بأنه تعرض لمخالفة عبر نظام "ساهر" لأنه لم يكن يضع حزام الأمان وهو ما عرضه للمساءلة القانونية.

لكن الصدمة لم تكن في تعرضه للمخالفة، بل كشف الشاب بأن صورة المخالفة أظهرت شخصًا مجهولًا يجلس الى جانبه في السيارة وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا.

وزعم الشاب بأنه لا يعرف الرجل الذي ظهر معه في صورة المخالفة ولم يراه من قبل.

ويقول الشاب في الفيديو: "والله ما أدري ما ركبناه والله العظيم ما أعرفه ولا يعرفني ما اني بشفته أصلًا".

وأحدث مقطع الفيديو انقسامًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فمنهم من قال بأن نظام "ساهر" نجح في التقاط صورة لـ"جن" كان يركب الى جانب الشاب.

في حين سخر قسم من المغردين من مقطع الفيديو واعتبروه "مفبرك" بهدف لفت أنظار النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

نظام ساهر

نظام ساهر هو نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية؛ ويستخدم النظام تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.

التقنية المستخدمة هي شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات، والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنيًا ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات ومن ثم إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.

مميزات نظام ساهر

قام نظام ساهر بخفض نسبة الحوادث والوفيات بين السائقين، وذلك من خلال الحد من تجاوز السرعة المحددة في الطرقات، والالتزام بالإشارات المرورية. ساعد النظام في عدم تكرار الحوادث المفجعة بين المواطنين بنسبة معقولة.

سلبيات نظام ساهر

كأي نظام جديد، لساهر بعض المميزات الإيجابية والسلبية والتي منها:

عرقلة سيارات الإنقاذ كالإطفاء والإسعاف بعمل واجبها بالشكل المطلوب، حيث يعمد بعض السائقين بعدم فسح المجال لهم، نتيجة الخوف من إحراز مخلفات أخرى والتي بدورها تنجم عن قطع الإشارة وتسجل عليهم عن طريق الكاميرات.

عدم وجود لوحات السرعة المقترحة في بعض الشوارع بشكل كافي. وهذا مما يسبب بإيقاف مفاجئ للمركبات عندما يرى السائقون كاميرات ساهر دون إنذار مسبق.