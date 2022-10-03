صورة مُشجعة اتحادية تدرس خلال الدوري السعودي تشعل مواقع التواصل

نجح المصور السعودي مُتيم العصيمي في توثيق لقطات حصرية من مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) التي جمعت نادي الاتحاد والنصر.

ومن على مدرجات استاد جامعة الملك سعود المعروف بـ مرسول بارك، التقطت عدسة المصور العصيمي صورة لمُشجعة تقوم بمذاكرة إحدى موادها الدراسية بهدف استغلال كل دقيقة تسبق انطلاق مباراة الكلاسيكو بطريقة مفيدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع صورة المُشجعة وأشادوا بحرصها على الاستفادة من وقتها بالطريقة الصحيحة وقدرتها على التوفيق بين طموحها التعليمي واهتماماتها الرياضية.

في المقابل، راح بعض المعلقين نحو المراهنة حول النادي الذي تشجعه الفتاة، وما إذا كانت تُشجع نادي الاتحاد أم النصر فيما ذكر أحد المعلقين أن وشاحها المخطط باللونين الأصفر والأسود يؤكد بأنها مشجعة اتحادية.

كما نشر المصور العصيمي صور طريقة لمشجع اتحادي صغير اصطحب معه دمية أسد ضخمة خلال حضوره مجريات المباراة التي اشتعلت مساء أمس الأحد.

الاتحاد والنصر

سيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء التاريخي الذي جمع نادي النصر وضيفه الاتحاد في مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على ملعب مرسول بارك.

ولم يتمكن لاعبو الاتحاد والنصر من تسجيل أي هدف على مدار شوطي المباراة التي شهدت طرد عبد المجيد الصليهم (النصر) وطارق حامد (الاتحاد).

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة في المركز الثالث، متفوقًا بفارق نقطة على النصر، صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

الدوري السعودي للمحترفين

البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وثاني أغلى مسابقة في القارة الآسيوية، ويعتبر الهلال النادي الأكثر حصولًا على بطولات الدوري بمجموع 18 بطولة.

انطلق دري المحترفين السعودي لأول مرة في موسم 1976–77 باسم "الدوري الممتاز"، وحصل الفريق الفائز على درع الدوري، وقبلها بموسم 1974–75 لعبت مسابقة أولية بمسمى "الدوري التصنيفي" لأن الفرق كانت تُصنّف ما بين درجة ممتازة أو درجة أولى وذلك حسب نتائجها في ذلك الموسم.