صور جديدة لـ الأمير حمزة برفقة أبناءه.. وتيشيرت بتوقع أردني يحظى بتفاعل

البوابة - اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن صورًا جديدة للأخ غير الشقيق لملك الأردن، الأمير بن الحسين، برفقة أنباءه من مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان.

وذكرت صفحات تُعنى بأخبار العائلة الملكية في الأردن بأن الصور المتداولة للأمير حمزة بن الحسين التقطت له يوم 26 يونيو 2023 في منزله بالعاصمة الأردنية عمان.

وشوهد الأمير حمزة في الصور الأولى محتضنًا ابنه الأصغر الأمير محمد بن حمزة (عامًا واحدًا)، وفي الثانية ظهر بالقرب من ابنته الأميرة بديعة بنت حمزة (7 سنوات).

الأمير حمزة برفقة الأمير محمد

الأمير حمزة برفقة الأمير محمد

الأمير حمزة برفقة الأميرة بديعة

تيشيرت الأمير حمزة

لاحظ متداولو صور الأمير حمزة الجديدة برفقة أبناءه أن الـ"تي شيرت" يحمل توقيع علامة "جوبدو – Jobedu”، طُبع عليها كلمة (صبر)، وهي ما أثارت الكثير من علامات الاستفهام.

وأشاد متداولو صور الأميرة حمزة باختياره علامة تجارية أردنية في يوم عائلي برفقة أبناءه بديعة ومحمد.

الظهور الأخير لـ الأمير حمزة بن الحسين

يذكر أن الظهر العلني الأخير للأمير حمزة كان بتاريخ 11 أبريل 2021، حينما انضم إلى شقيقه الملك عبدالله الثاني وعمه الحسن بن طلال وعدد من أمراء العائلة الهاشمية أثناء زيارتهم المقبرة الملكية للمشاركة في الاحتفالات المقامة بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وحرص الأمير حينها على أن يكون ظهوره الأول بعد أزمة الفتنة مميزًا، إذ ارتدى ربطة عنق كان قد ارتداها والده الملك الراحل الحسين بن طلال في أكثر من مناسبة.

عائلة الأمير حمزة

تتألف عائلة الأمير حمزة بن الحسين من 7 أبناء، أكبرهما الأميرة هيا من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم قبل أن ينفصلا في سبتمبر من عام 2009.

وفي 12 يناير 2012، عقد الأمير حمزة قرانه على الكابتن طيار بسمة محمود العتوم، وأنجبا 6 أمراء وهم: