صور جديدة للأميرة أليكسيا بمناسبة عيد ميلادها...شاهدوا جمالها

البوابة - نشر الديوان الملكي الهولندي ثلاث صور جديدة للأميرة أليكسيا، الابنة الثانية لملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر.

وأتمت اليوم الاثنين، 26 يونيو 2023، الأميرة أليكسيا يوليانا مارسيلا لاورنتين، التي تحتل المركز الثاني في خط خلافة العرش الهولندي من بعد شقيقتها الكبري ولية العهد الأميرة كاترينا أماليا.

وظهرت الأميرة أليكسيا في الصور التي تم التقاطها في منزل العائلة المالكة الهولندية - Huis Ten Bosch، في لاهاي، بإطلالتين مختلفتين، الأولى كانت عبارة عن فستان أبيض اللون يتوسطه حزام عريض باللون العسلي وهو نفس اللون الذي اختارته لحذائها الناعم.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اعتمدت الأميرة أليكسيا إطلالة "نو ميكب ميكب – No make up make up" حيث يبدو وجهك مشرقاً بصورة طبيعية وكأنها لم تستخدم مستحضرات التجميل نهائيًا.

أما فيما يتعلق بالإطلالة الثانية، فقد ارتدت الأميرة أليكسي طاقم باللون الأزرق داكن، نسقته مع إكسسوار بقلائد ذهبية ذات طبقات متعددة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالطريقة التي ستحتفل بها العائلة المالكة الهولندية بيوم ميلاد الأميرة أليكسيا، لكن من المحتمل أنها ستقضي عيد ميلادها بشكل خاص مع العائلة والأصدقاء.

كما أعلن القصر الملكي الهولندي، الإثنين، أن الملك منح الأميرة أليكسيا، وسام فارس غراند كروس من وسام الأسد الهولندي وفارس البيت من رتبة الأسد الذهبي.

الأميرة أليكسيا

تُعد الأميرة أليكسيا واحدة من بنات ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما الثلاث، وهما أيضًا والدا للأميرة كاثرينا أماليا البالغة من العمر 19 عامًا والأميرة أريان البالغة من العمر 16 عامًا.

ولدت الأميرة أليكسيا جوليانا مارسيلا لورنتين، أميرة أورانج ناساو، في 26 يونيو 2005 في مستشفى HMC Bronovo في لاهاي.

تلقت الأميرة أليكسيا تعليمها الابتدائي في مدرسة Christelijk Gymnasium Sorghvliet خلال السنوات الأربع الأولى من تعليمها، قبل أن تدرس للحصول على البكالوريا الدولية في United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) في Llantwit Major في ويلز.

وشارك الملك ويليم ألكساندر والملكة ماكسيما صورة عائلية جميلة في مايو بعد أن أكملت أليكسيا امتحاناتها وحضرت احتفال Leavers. ومن المتوقع أن تتلقى نتائجها في يوليو، ولم يؤكد القصر بعد خططها المستقبلية.

ويسرد موقع العائلة المالكة الهولندية على الإنترنت هوايات أليكسيا مثل الهوكي ولعب الجيتار والغناء.