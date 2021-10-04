صور زوجة وابنة قيادي حوثي سابق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تناقلت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قيل بأنها لزوجة وابنة القيادي والسياسي الحوثي علي البخيتي.

وأشارت الصفحات الى أن صور زوجة وابنة الناشط اليمني تم التقاطها من بريطانيا حيث انتقلتا للعيش هناك مؤخرًا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة علي البخيتي بعد أن كثر الحديث واتسعت الشائعات عن زوجة علي البخيتي من هي ومن تكون.

وكشفت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها توجان علي البخيتي عبر حسابها في انستقرام"، كشفت عن اكمال توجان العام 17 ودخولها لعام 18.

علي البخيتي

سياسي وصحفي وكاتب يمني، كان المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي قبل أن ينشق عنهم وينتقل بين السعودية والأردن ولبنان ويعيش حاليًا في المملكة المتحدة.

كان علي البخيتي مقربًا من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وظهر في مئات المقابلات على قنوات إخبارية شهيرة.

هاجم الحوثيين وممارساتهم في اليمن، وعلى إثرها تعرض هو وأقربائه لمضايقات وتهديدات من قبلهم.

في عام 2019 هاجم البخيتي الإسلام وأحكامه، وأعلن عن كونه لادينيًا.

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