عقد قران سميحة الفايز من نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي

تناقلت صفحات معنية بأخبار العائلة المالكة بالأردن على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عقد قران سميحة الفايز من زيد نجل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

ونشرت هذه الصفحات صورة قيل بأنها التقطت من حفل عقد القران، وأشارت الى أن حفل خطوبة سميحة الفايز وزيد كان في عام 2019.

وأشارت هذه الصفحات الى أن سميحة هي حفيدة الأميرة تغريد المجالي، أرملة الأمير محمد بن طلال، وهي ابنة المرحوم زيد من زوجها السابق عاكف الفايز.

وبعد وفاة ابنها زيد الفايز، قررت تغريد المجالي الاعتناء بحفيدتها حتى بعد زواجها من الأمير محمد الذي لم يمانع رعايتها.

من هي تغريد هزاع المجالي ؟

يذكر أن تغريد هي ابنة رئيس الوزراء الأسبق هزاع المجالي، تزوجت من رئيس مجلس النواب الأردني عاكف الفايز وأنجبت منه زيد وهيا.

وبعد وفاة عاكف الفايز، تزوجت تغريد المجالي من الأمير محمد بن طلال في 28 يونيو 1981، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد.