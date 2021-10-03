إعصار شاهين يقترب من مسقط.. مشاهد حية تكشف حجم الكارثة

أصدرت هيئة الطيران المدني لسلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021، تحذيرها الرابع حول الإعصار المداري "شاهين".

وذكرت الهيئة في بيانها أن تأثيرات الإعصار بدأت على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة 50-110 مليمتر، وتوضح آخر صورة الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من مخاطر متعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليًا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالًا وخط طول 59.3 درجة شرقًا.

وقال البيان إن حركة الإعصار ستستمر نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة ويبعد مركز الإعصار حوالي 80 كم عن مسقط وتقدر سرقة الرياح حول المركز بـ65 الى 75 عقدة (120 - 139) كم بالساعة.

وأشار البيان الى أنه ومن المحتمل أن يستمر تأثير محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول امطار غزيرة جدًا مصحوبة بهبوب رياح قوية جدًا خلال هذا اليوم، في حين يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة (45 الى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جدًا (200 الى 500 ملم).

وعبر وسم "#إعصار_شاهين" بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو وصور حيّة ترصد حجم الكارثة التي تتربص بسلطنة عُمان حيث امتلأت الشوارع بمياه الأمطار التي بدأت بدخول بعض المنازل وأغرقت العديد من السيارات.

وأظهرت بعض الصور قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، حيث حثت السلطات الأمنية مستخدمي الطريق على أخذ الحيطة والحذر.

وفي بعض المناطق، كالزاهية في ولاية مطرح، حثت السلطات المواطنين والمقيمين للصعود إلى أعلى منازلهم تجنبًا لآثار الإعصار.

وحذرت سلطنة عمان من تداعيات الإعصار ومنحت الموظفين عطلة ليومين، وبدأت إجلاء المواطنين في مناطق ساحلية.

وأهابت المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

The Omani police are calling on residents of coastal areas, located in the path of Cyclone Shaheen, to evacuate their homes and go to shelters.#shaheen #Oman #شاهين #الحالة_المدارية #عمان pic.twitter.com/shoobUPTd8 — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) October 2, 2021

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