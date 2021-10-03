وصلة رقص تحيل طبيبة تركيا للتحقيق الرسمي.. وترجيح منعها مزاولة المهنة

تشهد منصات التواصل الاجتماعي في تركيا نقاشًا محتدمًا حول تقارير تفيد بأن طبيبة تركية تخضع للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في برنامج صباحي.

وبحسب وسائل إعلام محلية في تركيا، فقد شاركت الطبيبة "بانو كوكوكبولا"، جراح القلب والأوعية الدموية، في برنامج صباحي استضافته مغنية البوب والمقدمة "سيدا سايان".

وعلى عكس زملائها، جذبت الطبيبة "بانو" انتباه الجمهور بشخصياتها الراقصة الرشيقة على موسيقى الأغاني الراقصة.

وبعد فترة وجيزة، انتشر مقطع فيديو يعرض هذه وصلة رقص الطبيبة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا حول ما إذا كان يجب على أخصائي الرعاية الصحية استخدام لقبها في سياق غير احترافي.

وعندما طالبت الجمعية الطبية التركية (TTB) ببدء تحقيق ضد الطبيبة "بانو"، تطور مسار النقاش نحو حرمة الحياة الخاصة، مما زاد من تأجيج النقاش غير الحاسم.

وبعدها قررت نقابة الأطباء في تركيا إحالة ملف الطبية "بانو" للجنة التحقيق وقد تواجه قرارًا بمنع مزاولتها مهنة الطب.

بعد ردود فعل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة، أصدرت TTB بيانًا جديدًا يفيد بأنها كانت ممارسة إجرائية لاتخاذ مثل هذه الخطوة عند تلقي شكوى.