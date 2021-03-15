صور مؤلمة.. أطباء يلهون بأعضاء المرضى ويخمنون وزنها لكسب الرهان

بدأت السلطات الصحية في ولاية ميشيغان الأمريكية تحقيقًا رسميًا بعد أن نشر مجموعة من الأطباء على تطبيق "إنستغرام" صورًا تم التقاطها في غرفة العمليات وهم يحملون عضوًا من مريض وأنسجة ليفية من آخر.

وأظهرت إحدى الصور طبيبًا متفاخرًا بنفسه وهو يمسك بيده قطعة من الأنسجة الليفية، فيما يبدو أن المريض الذي خرج منه النسيج لا يزال ملقى على طاولة العمليات.

وأظهر منشور آخر طبيبًا يحمل عضوًا تمت إزالته في عملية السرطان، وأرفق الصورة بتعليق: "اللعبة التي نلعبها في غرفة العمليات هي تخمين هذا الوزن، وإذا لم تنجح في ذلك فأنت خارج اللعبة".

تم تضليل وتمويه الصور قبل نشرها على موقع البوابة، في حين كانت واضحة على "إنستغرام".

وكشفت السلطات الصحية الرسمية بأن الصفحات التي نشرت الصور عليها غير تابعة لها، وأشارت الى أنها صفحات تعود لمتدربين يعملون في مشفى تابع لمؤسسة "سبيكتروم هيلث" في "غراند رابيدز" بميشيغان.

وقالت "كيتلين دونوفان" من مؤسسة Patient Advocateمدافعة عن المرضى إنها "شعرت بالرعب" من المنشورات: "الرعاية الصحية ليست لعبة للناس، إنها حياتهم، كيف تثق في شخص يفعل ذلك؟ تريد أن تتأكد كمريض أنك تثق بطبيبك. تريد التأكد من أنهم يحترمونك. إذا كنت لا تعتقد أن طبيبك يحترمك كشخص، فكيف يمكنك أن تثق به على حياتك؟".



وتابعت: "إن الحادث محزن، أي شخص يرى ذلك سوف يتراجع خطوة إلى الوراء ويتساءل عما يقوله الطبيب عنهم ويفكر فيهم، لذا فإن الأمر يتجاوز هؤلاء الأشخاص الموجودين في تلك الصورة".

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