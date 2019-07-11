صور "مُزيفة" لمعبد يتسبب في خيبة أمل.. "المؤثرون يدمرون كل شيء"

لطالما كان معبد Lempuyang من أبرز الأماكن السياحة في بالي التي يسعى السيّاح الى زيارته وتوثيق هذه اللحظات الرائعة في صورة ينشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بات يطلق عليه اسم "بوابات النعيم"

لكن ما حدث مع مسافرة ومغامرة كان مختلفًا، فقد تعرض صدمة الشديدة بعد سفرها لبالي من أجل زيارة المعبد للتفاجأ بأن ما هو إلا خدعة كبيرة يتم الترويج لها عبر تطبيق "إنستغرام".

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وشاركت المُغامرة ورئيسة تحرير مجلة رئيسة مجلة Fortune Polina Marinova، بولينا مارينوفا، متابعها على موقع التدوين "تويتر" تجربتها البائسة مع أمام موقع موقع "بوابات النعيم - gates of heaven" والتي يتهافت السيّاح لها من أجل التقاط صور تذكارية أمام المعبد.

Proof that Instagram influencers have ruined everything



My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone pic.twitter.com/oiahI5VCIo — Polina Marinova (@polina_marinova) July 4, 2019

وأشارت "مارينوفا" في تغريدتها الى أن هذه الصور المتداولة بشدة في "إنستغرام" عادية، ولولا خضوعها لعملية تعديل لما ظهرت بذلك المظهر المميز، وأضاف أنه يتم استخدام مرآة لإنجاز الصورة ببراعة كبيرة، حيث لا يوجد ماء أبدًا أمام بوابة هذا المعبد الهندوسي.

وأوضحت بأن عدة سياح أصابهم الغضب بعد اكتشاف حقيقة الأمر، فقد تركوا تقييمات غير إيجابية عن هذا المكان في موقع السفر العالمي "تريب أدفايزر"، كما أن البعض منهم وصف هذا المعلم بأنه "مُزيف".

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وتابعت: "لقد تحطمت آمالي وأحلامي عندما اكتشفت أن الماء أمام المعبد ما هو في الواقع إلاّ قطعة زجاجية يتم وضعها تحت هاتف آيفون"، وأضافت: "هذا دليل على أن المؤثرين في إنستغرام يدمرون كل شيء".

وتابعت: "هذا أمر مخيب للآمال حقًا، لأن هذا المعبد واحد من بين الأقدم والأكثر احترامًا في جزيرة بالي". وأردفت: "رؤية كثير من الناس ينتظرون ساعات لالتقاط صور عوضًا عن النظر إلى المعبد، يقول الكثير عن قيمنا في عام 2019".

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