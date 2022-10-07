صور نادرة لزيارة الملكة إليزابيث للسعودية عام 1979.. إحداها مع ثلاثة ملوك آل سعود

في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي ينتهي في 8 أكتوبر، تعرض دار المزادات سوثبيز ألبوم يتضمن صورًا نادرة للزيارة التاريخية التي قامت بها الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

صور نادرة لزيارة الملكة إليزابيث للسعودية

الأمير عبدالمحسن بن جلوي (يسار) أمير المنطقة الشرقية والأمير ماجد بن عبد العزيز (يمين) أمير منطقة مكة المكرمة يستقبلان الملكة إليزابيث.

الملكة إليزابيث الثانية في الرياض تسير مع الملك سلمان (إلى يمين الملكة) والأمير ماجد بن عبد العزيز (أقصى اليمين). إلى يسار الملكة، يسير زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، مع الأمير سطام بن عبد العزيز، نائب أمير الرياض (أقصى اليسار).

في هذه الصورة، تقف الملكة إليزابيث الثانية مع ثلاثة ملوك للمملكة العربية السعودية: (من اليسار) الملك فهد (1982-2005)، الذي كان وليًا للعهد وقت زيارتها؛ الملك خالد (1975-1982)، الذي كان الحاكم وقت زيارة الملكة؛ والملك عبد الله الذي حكم من 2005 إلى 2015.

معرض الرياض الدولي للكتاب

تشهد العاصمة السعودية الرياض كل عام فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُعد أكبر التجمعات الثقافية في العالم، كما يجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين.

ويُعد المعرض من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، ومن حيث مشاركة أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.