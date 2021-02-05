صيني يخطب دمية جنسية.. ويعلق: "أقل تكلفة من الفتيات الحقيقات"!

قرر صنيني التقدم لخطبة دمية الجنس لأنه يقول إنها "أسهل في المواعدة" من المرأة الحقيقية.

ويقول "تشي تيانورنغ"، الذي يعيش مع والديه في هونغ كونغ، بأنه أغدق هدايا باهظة الثمن على خطيبته الجديدة بما في ذلك iPhone 12.

ويقول "تشي" أن الدمية "موشي – Mochi" هي الشريك المثالي له حتى أنه قرر التقدم لخبتها في وقت سابق من هذا الشهر في حفل حضره الأصدقاء والعائلة.

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ومع ذلك، فهو يدعي أنه لم "ينتهك" خطيبته أبدًا ولن يقبلها حتى بسبب مخاوف من أن يلحق الضرر "ببشرتها الحساسة".

وأشار الى أنه وبعد استلام الدمية في أواخر عام 2019 ، كشف "تشي" (36 عامًا) أنه كرس كل وقته واهتمامه لحبه الجديد.

وقال: "عرفت لأول مرة بأني أنجذب للدمى قبل عشر سنوات، عندما اكتشف واحدة في متجر في منطقة البيع بالتجزئة في هونغ كونغ، كانت تكلف 80 ألف يوان (9000 جنيه إسترليني) في ذلك الوقت، لذلك اضطررت إلى تبديد أفكاري لأنني لم أستطع تحمل تكاليفها".

وتابع: "ولكن في عام 2019، وجدت دمية سيليكون على الإنترنت كانت معروضة للبيع وتكلفتها حوالي 10 آلاف يوان (1000 جنيه إسترليني)، لذلك طلبتها."

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وكشف "تشي" أنه يقوم كل ليلة بمسح وجه "موتشي" بقطعة قماش مبللة قبل وضع البودرة: "أنا أحترم موتشي وأريدها فقط أن تكون رفيقة.

وأردف يقول: "لقد كان لدي صديقات بشرية من قبل ولكني منجذب فقط للدمى، لم أمارس الجنس مع الفتيات الحقيقات أبدًا لأنهن متطلبات جدًا لكن موتشي لا تطلب مني شيئًا لذلك "يسهل مواعدتها".

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وقال: "عندما كنت أنا وصديقتي السابقة معًا ، كانت تحدق دائمًا في هاتفها، لكن الأمر مختلف مع موتشي. ستركز وستعطيني كل انتباهها".

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