ضبط المتّهم الرئيسي في "حادث مدينتي".. توجيه تهمة القتل العمد له ونشر صورته

ما زالت تداعيات حادثة الدهس التي راح ضحيتها صيدلانية ودخول عائلتها المكونة من 5 أفراد إلى المستشفى في التجمع السكني "مدينتي" التي عرفت عبر السوشال ميديا باسم حادث مدينتي مستمرة، حيث أشعلت هذه الحادثة التي أقدم عليها ضابط شرطة بحالة من الغضب.

توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب مجزرة حادث مدينتي



بعد حالة الغضب الكبيرة التي اجتاحت الشارع المصري والسوشال ميديا بسبب هذه الحادثة البشعة، نشر الجيش المصري بيانًا رسميًا مؤكدًا توجيه تهمة القتل إلى الجاني وهو ضابط في الجيش المصري.

ونشرت القوّات المسلّحة المصرية بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "تم تحرير محضر بشأن الواقعة التي حدثت في الأول من الشهر الجاري، وتباشر النيابة التحقيقات حيث أسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع بالقتل، وتقرر حبسه على ذمة التحقيق والحالته الى المحكمة العسكرية".

كما تداول عدد كبير من رواد السوشال ميديا مجموعة صور للمتهم الذي اتضح انه طبيب في القوات المسلحة، مع مطالبات بإعدامه بسبب هذا الحادثة البشعة.

تفاصيل حادث مدينتي

وفي تفاصيل الحادثة التي بدأت عندما كان أبناء الضحية يلعبون بالسكوتر حيث اصطدموا بسيّارة الضابط وبالرغم من أنه أقدم عائلة الأطفال على الاعتذار من الضابط الا أن مشاجرة كلامية حصلت بينهما أدّت الى ركوب الأخير السيارة ودهس العائلة بأكملها مما أدى الى وفاة الزوجة واصابة باقي العائلة.