ضحكت بصوت مرتفع.. فخلعت فكها وبقي فمها مفتوحًا لفترة من الزمن (صورة)

يقول المثل الشعبي أن "الضحك هو أفضل دواء"، لكن بالنسبة لامرأة في الصين، تبين أن الضحك هو سبب ألمها وإصابتها.

حادثة فريدة وغريبة حدثت في الصين بعد أن ضحكت امرأة في القطار بصوت مرتفع لدرجة أنها خلعت فكها، ولم تتمكن من إغلاقه وبقي مفتوحًا لفترة من الزمن.

ولحسن حظ السيدة، التي كانت على متن قطار متوجه إلى محطة سكة حديد "غوانغتشو" الجنوبية بمقاطعة "قوانغدونغ" الصينية، كان هناك طبيب على ذات الرحلة الذي استجاب فورًا لطلب المساعدة الطبية الذي تم بثه عبر عربات القطار.

​

وقال الدكتور: "هُرعت إلى مكان الحادث، ووجدت أن الراكبة غير قادرة على التحدث أو إغلاق فمها، في البداية اعتقدت أنها أصيبت بسكتة دماغية، ثم طرحت عليها بعض الأسئلة، وعلمت أنها خلعت فكها".

وتمكن الطبيب من إعادة فك المرأة إلى مكانه في محاولته الثانية وقال: "فعلت ذلك بينما كانت مشتتة، ولحسن الحظ عاد فكها إلى مكانه".

فيما ذكرت الراكبة التي لم يتم الكشف عن هويتها عن خلع فكها في وقت سابق وهي تتقيأ أثناء الحمل.

لمزيد ن اختيار المحرر:

مرض غامض يسبب نموًا لثدي امرأة بشكل لا يمكن السيطرة عليه