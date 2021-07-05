طائر القطقاط الإفريقي يظهر لأول مرة في دبي.. كيف بدى شكله؟

نجحت الجهات المختصة في إمارة دبي من توثيق ظهور "طائر القطقاط الإفريقي" يطير في سماء الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي لبلدية دبي على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو لأول ظهور لطائر القطقاط الأفريقي في الإمارات.

سجلت #بلدية_دبي أول ظهور لطائر القطقاط الأفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في محميَتي جبل نزوى ودبي الصحراوية، وقد وثّقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو 2021. pic.twitter.com/2Mva6QqKaO — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) June 29, 2021

وظهر الطائر في محمية جبل نزوى، إضافةً إلى محمية دبي الصحراوية، حيث وثّقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو 2021.

ويُعد طائر القطقاط الإفريقي من جنس الطيور المائية من الفصيلة الزقزاقية الذي ويعيش ويتكاثر في مجموعات صغيرة حول المستنقعات والأراضي العشبية الرطبة وكذلك الحواف المغمورة بالبحيرات والأحواض والتسريات في مناطق إفريقيا وخارج الغابات المطرية.

ويعتبر طائر القطقاط الإفريقي من الفصيلة الطيور الزقزاقية، وشكلها واضح لا لُبس فيه، فلها بنية كبيرة ذات تج أسود وجبهة بيضاء ودلايات وجه صفراء كبيرة.

أما بالنسبة للذيل فيكون أبيض،موشح بالأسود والسكني والأرجل الطويلة صفراء.

أثناء الطيران، تحتوي أجنحة طائر القطقاط الإفريقي العلوية على ريش طيران أسود وأغطية بنية مفصولة بقضيب أبيض.

وغالبًا ما يجذب طائر القطقاط الإفريقي الانتباه لنفسه بزقزقته الصاخبة ويأكل الحشرات بشكل أساسي واللافقاريات ويقوم بالبحث عن العام عن طريق المش ببطئ بحثًا عن الفرسية للالتقاطها وتضع أعشاشها في منخفض ضحل في الأرض.