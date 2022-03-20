طارق السويدان يتصدر الترند بتصريح عن الثورات العربية .. ماذا قال؟

تصدر اسم الداعية الكويتي طارق السويدان قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بتصريحٍ جديد اعتبره الكثيرون "يتناقض مع تصريحاته السابقة".

وكشف الداعية الكويتي السويدان في تصريحٍ لإذاعة "هلا إف إم" العُمانية عن موقفه من الربيع العربي حيث قال: "أقولها بوضوح أنا لست مع الثورات، أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى الخراب والتدمير، نحن مع كرامة الشعوب وحقوقها".

وتابع السويدان: "الثورات هي مصائب للشعوب وبعد أي ثورة تمر الشعوب في المتوسط بـ13 سنة من عدم الاستقرار وهذا المتوسط بعض الدول أكثر وبعض الدول أقل.."

الدكتور طارق السويدان عبر #هلا_اف_ام: @TareqAlSuwaidan



"أقولها بوضوح أنا لست مع الثورات، أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى الخراب والتدمير، نحن مع كرامة الشعوب وحقوقها"



🎙 | خلود العلوي@KhuloodAlwai



🎥 | شاهد اللقاء كاملًا على اليوتيوب: https://t.co/Ux0QHLQS5m pic.twitter.com/Z5v4vMDE88 — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) March 18, 2022

وأضاف: "بعض الناس كان يتصور أنني مع الثورات، لا نحن لسنا مع الثورات، نحن مع كرامة الشعوب مع حرية الشعوب مع احترامها مع حقوقها، الآن هذه الثورات حدثت وأنا ليس لي دور في صنعها وليس لي دور في دعمها ماليًا أو بسلاح، ليس لي أي دور فيها لم أدخل في هذا إطلاقًا..".

واستطرد قائلًا: "أنا كشخصية جماهيرية عامة الناس تسألني ما هو موقفك من هذه الشعوب التي تحركت نحو التحرر؟ لا أستطيع أن لا أقف مع الشعوب، يجب علي أنه شعوب تحركت نحو الكرامة والعزة ما عندي خيار إلا أن أقف معها..".

وأشعلت تصريحات السويدان مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات التغريدات التي اعتبرت بأنها "متناقضة" وتخالف مواقفه التي كان قد كشفها قبل سنوات فيما تتعلق بالثورات العربية وموضوع عمل المرأة والجهاد وغيرها من القضايا.

كما أعاد النشطاء على "تويتر" نشر تصريحات الداعية السويدان السابقة ودعموها بمقاطع فيديو وتغريدات تكشف تغيير رأيه بشأن الثورات العربية ومنها تغريدة نشرها في 28 سبتمبر 2016، وتساءل من خلالها: "أيهما تفضل، الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة؟".