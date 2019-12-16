طالبة سمراء تفوز بلقب ملكة جمال فرنسا 2020.. وهيئات نسوية تتهم المسابقة بـ"العنصرية"

توجت "كليمنس بوتينو" بلقب ملكة جمال فرنسا في حفل ضخم أقيم مساء السبت على مسرح "لو دوم دي مارسيليا" في ثاني أكبر المدن الفرنسية مرسيليا.

واختارت لجنة التحكيم الحسناء السمراء "كليمانس" (22 عامًا) لتفوز باللقب بعد تصويت الجمهور لها عبر محطة "تي أف 1".

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ويبلغ طول "كليمانس"، اتي تدرس الماجستير في تاريخ الفن بجامعة سوربون فى باريس، حوالي 1.75 مترًا، وهي شغوفة بالفن لا سيما الموسيقى والسينما، وتحب السفر والموضة وعزف البيانو.

ووُلدت "كليمانس" في جزر غوادلوب (Guadeloupe)، وهي منطقة فرنسية جزرية توجد ضمن مجموعة جزر ليوارد الواقعة في جزر الأنتيل الصغرى.

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وأكدت "كليمانس"، التي وصفها المنظمون بأنها مثقفة وشعلة من الطاقة، بأنها ستظل متواضعة ولطيفة، قائلة بأن "الجمال هو الذكاء، فالأمر يتعلق بتقديم نفسك ومعرفة من أنت ومن تكون".

وتنافست "كليمانس" في المرحلة النهائية مع أربع متسابقات أخريات هن ملكة جمال بروفونس وتاهيتي وبورغونييه وكوت دازور.

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وشاركت في المسابقة 30 شابة من كل أنحاء فرنسا.

مهينة أم متحررة؟

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على الرغم من ذلك، لا يزال المدافعون عن الجمال يدينون فكرة اختيار ملكة الجمال وفقًا لمعاير تتعلق بالجمال فالجوهر هو الأهم.

واتهمت منظمات نسوية فرنسية تدعم حملة Me Too أن هذه المسابقة تعد "تمييزية" و"عنصري" و"بالية".

كما انتقدوا تشجع الشابات على القيام بما يرغبن به وما يؤمن به فقط وعدم استعراض أجسادهنّ بملابس السباحة مقابل الحصول على التاج.

وقال الناشط "لوران روكييه" في برنامجه الحواري مساء السبت: "لا ينبغي الحكم على النساء اعتمادًا على أجسادهنّ، لذا توقفوا عن الحكم بناء على لياقتهنّ البدنية".

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كما أدانت جماعة Osez le féminisme المتشددة عرض النساء على أنهن "عذارى متاحات" فقط في سبيل الحصول على اللقب، مشيرة الى وجود صلة قوية "بين الثقافة الجنسية وثقافة الاغتصاب".

وردًا على هذه الاتهامات، قالت ملكة جمال فرنسا الجديدة بأنها لن تكون مجرد "فتاة جميلة" مشيرة الى أنها تؤمن بفكرها وثقافتها وهو ما سيفتح المجال أمامها للدفاع عن قضايا هامة.

وقالت "كليمانس": "المسابقات هي منبر للنساء لفعل الخير وما يؤمنون به."

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