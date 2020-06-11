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طالب باغتصاب الفتيات غير المحتشمات في الشارع.. الأمن الأردني يعتقل المحرض مروان

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 05:05
تعبيرية
تعبيرية

سادت حالة من الغضب والسخط في الشارع الأردني بعد تداول مقاطع فيديو لشاب يطالب باغتصاب الفتيات غير المحتشمات والتحرش بهنّ في الشارع الأمر الذي دفع سلطات الأمن الأردنية بالتحرك الفوري.

ويظهر الشاب، الذي يطلق على نفسه اسم (مروان المشاكس) في سلسلة من الفيديوهات عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" يدعو فيه الشباب الى التحرش والاعتداء على كل فتاة تظهر بلباس غير محتشم في الشوارع الأردنية.

وقال في أحد المقاطع: "يا جماعة يستر على عرضكم، اللي عنده بنت أخت يا أخي ضبها، يا اخي تعبنا وانهلكنا، يا أخي لبسها زي العالم احنا بني آدمين بنحس يا زلمة، شو يعني نجيك بتحرش ولا اغتصاب، يا أخي حسوا فينا يحس فيك ربنا".

فيما ظهر في مقطع آخر: "يا إخوان إذا صار البنطلون موضة عند البنات فأنا بحكيلكم أنه الاغتصاب صار موضة، وأنا بحكيم الصح شباب فإذا شفتوا بنت لابسة بنطلونها اغتصبوها عادي.. والموضوع منتهي".

وعبر وسم  "#اعتقال_المحرض_مروان" طالب الآلاف من المغردين الأردنيين عبر موقع التدوين "تويتر" باعتقال المدعو مروان واتخاذ الاجراءات المناسبة معه.

كما طالب المغردون بسن قوانين رادعة ومضاعفة خصوصًا إذا كان صاحب الحساب يتابعه أعداد كبيرة من الناس، فيما طالب آخرون بحظر برنامج "تيك توك"، لأنه يتسبب في تلوث بصري وسمعي وانفلات أخلاقي.

وفي السياق، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن "وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص محرضًا على الاعتداء الجنسي على الفتيات". 

وأضاف أنه "من خلال التحقيقات حددت هوية ذلك الشخص ومكان تواجده وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدًا لإحالته للقضاء".

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