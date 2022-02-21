طبيب سعودي عن مهنته ليعمل خبازًا في حي شعبي

تناقلت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نبأ تخلي شاب سعودي عن مهنته كـ"طبيب" للعمل "خبازًا" في أحد الأحياء الشعبية في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وذكرت هذه الصفحات بأن الشاب فيصل الربيع قرر العمل كـ"خباز" باعتبارها مهنة والده التي يعمل بها والده منذ 68 عامًا والتخلي عن حلمه بالعمل في المستشفى بعد أن تخرج "مساعد طبيب".

وذكر الشاب فيصل الربيع لوسائل إعلام محلية بأنه قرر العمل أنه أحب هذه المهنة منذ الصغر حين كان عمره 13 عامًا.

وأشار إلى أنه يعمل في إعداد وتحضير وبيع الخبز بالطريقة التقليدية والمختلفة عن المخابز الآلية الحديثة عبر جذوع النخل دون استخدام وقود الغاز.

وأشار الربيع بأنه كان يعيش صراعًا داخليًا بين مهنة الطب والعمل كخباز رغم مشقة هذه المهنة، لكنه اختار العمل كـ"خباز" من أجل المحافظة على هذه المهنة التي ورثها من الآباء والأجداد فهي مهنة عمرها أكثر من 150 عامًا.

وحول نظرة المجتمع له، قال الربيع بأن محيطه رحب بقراره وأثنوا عليه وشجعوا على الاستمرار في هذا المجال وساعدوه على تجاوز المعوقات.

وأرعب الربيع عن أمله في أن يكون هناك ورش عمل خاصة، ليدرب فيها الشباب على هذه الصنعة، لافتًا إلى أنه درب سعوديين وسعوديات على الخبز وطريقة عمله في التنور.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالخطوة التي اتخذها الشاب فيصل الربيع ونجاحه في كسر حاجز الخجل والبطالة المقنعة والتي قد تجبر الشباب على البقاء عاطلين عن العمل لرضفهم فرص وظيفية لا تتناسب مع مستواهم الدراسي.

الخبز الحساوي

يحتوي الخبز الأحمر الحساوي على التمر والبر والنخالة وحبة البركة والهيل لذا فهو مليء بالفوائد الغذائية المتكاملة.

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