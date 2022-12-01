طرائف كأس العالم قطر 2022.. باتمان يظهر في سوق واقف ويرقص لمشجعي المغرب

أثبتت روح الفكاهة والطرافة أنها الفائز الأكبر في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر، سواء كان ذلك داخل الملاعب أو خارجها، فإن الحدث العالمي في قطر أثبت بأنه منجم ذهب للمشاهد المضحكة والطريفة.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، تويتر، سناب شات، إنستغرام، تيك توك) بمئات الآلاف من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت مواقف مضحكة وطريفة عاشها ضيوف قطر منذ بدء المونديال، في 20 نوفمبر الماضي، وحتى اليوم.

باتمان يظهر في سوق واقف

وفي هذه السطور، نستعرض لكم أحد هذه المواقف المضحكة حين ظهر البطل الخارق باتمان وسط العاصمة القطرية الدوحة وتحديدًا في سوق واقف الذي يعد من أهم وأشهر الأماكن السياحية في قطر الذي يجمع بين العراقة والحداثة.

وظهر باتمان الخارق في سوق واقف ممسكًا بعلم مملكة المغرب وسط تصفيق حار من الجماهير المغربية التي تجمهرت حوله لتصويره والرقص معه.

وعلى ما يبدو أن شخصية باتمان المغربية تحظى بشهرة واسعة لدى الجمهور المغربي، وبجولة سريعة على صاحب حساب batman_morrocco@ والتي تعني (باتمان المغرب)، على تطبيق إنستغرام تبين بأنه يحرص دومًا على حضور كافة مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم ببدلة الشخصية الخارقة.

يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم يخوض في وقت لاحق اليوم الخميس مباراة صعبة أمام المنتخب الكندي على ملعب الثمامة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم.

ومن خلال هذه المباراة، يعسى أسود الأطلس لتكرار الإنجاز التاريخي للجيل الذهبي الذي قاد الأسود لبلوغ دور الـ 16 في كأس العالم 1986 ليصبح أول منتخب عربي يبلغ هذه المحطة بكأس العالم، قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية بهدفٍ دون رد.