طرح جزيرة بإسكتلندا للبيع بسعر أقل من شقة.. والسبب مجهول!

إذا كنت تبحث عن سكن راقي وامتلاك جزيرة خاصة، فإن جزيرة "إنش" قبالة الساحل الغربي لإسكتلندا قد تكون بمثابة فرصة لا يمكن تفويتها فهي معروضة للبيع مقابل سعر لا يصدق.

قبل أيام، تم طرح الجزيرة للبيع بسعر 125 جنيه إسترليني أي ما يعادل 153 ألف دولار أمريكي، أي أقل من سعر شقة في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.

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وبحسب تقارير محلية، فإن جزيرة "إنش"، التي لا تبعد كثيرًا عن منطقة أوبان الاسكتلندية، تضم منزلين ريفيين، بالإضافة إلى كهف، كان يعيش فيه مالك الجزيرة السابق في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2003.

وتقول الشركة المكلفة ببيع الجزيرة "داوسنز" إن "إنش واحدة من أرخبيل سلات، الذي يضم أيضا جزر سيل وإيسدال ولوينغ".

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وأشارت الشركة الى أن المالك السابق للجزيرة، ديفيد بريلي، قال بأنه عاش نمط حياة متواضع للغاية في كهف الجزيرة، وبأنها غير متأكدة مما إذا كان الكهف صالحًا للسكن.

ولم توضح الشركة سر السعر المتدني للجزيرة، وما إذا كان بسبب كونها نائية، أم أن الأمر يعدو لأسباب أخرى تتعلق بمزاد أو خلافه.

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يذكر أن شقة عادية في أدنبرة يجري بيعها بسعر لا يقل عن 285 ألف جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.1 في المائة عن الأعوام السابقة.

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