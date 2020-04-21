طلبت من الفتيات فتح الكاميرا في غرف النوم.. حنين حسام باكية: كل الممثلين بيعملوا لايفات

تصدر اسم حنين حسام، الطالبة في كلية الآثار بجامعة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد صدور قرار رئيس جامعتها بإحالتها للتحقيق لنشرها فيديوهات وصور وصفت بـ"المثيرة للجدل".

وظهرت حنين في فيديو على حسابها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" و"تيك توك"، تدعو فيه الفتيات على الاشتراك معها في البث المباشر وفتح كاميرات هواتفهن الخلوية من داخل عرف نومهن، مقابل مبالغ سيحصلون عليها أسبوعيًا، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص فيديوهات الفتاة والتي تبثها على تطبيق "تيك توك"، ولم يتم إصدار أمر ضبط لها، ولكن سيتم إحضارها في حال تقديم بلاغات ضدها.

في حين أصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت قرارًا بإحالة حنين إلى التحقيقات لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان رسمى صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدًا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

حنين باكية

بالأمس، سجلت حنين مقطع فيديو جديد توضح فيها حيثيات القضية.

وقالت: "لقيت ناس بعتتلي فيديو انتشر على فيس بوك لمذيع يتحدث عني، وبصراحة المذيع لعبها صح لأنه قص الفيديو بتاعي من استورى انستغرام، وحللها على مزاجه، وفي أهالي مش عارفين يعنى ايه الـ "لايفات" اللي اتكلمت عليها".

وتابعت حنين: "الـ "لايفات" شغل زيها زي أي شغل، هو في شغل بدون مقابل، اللايف شغل، والممثلين دلوقتي بقوا يطلعوا يعملوا لايف، هل ده معناه أن الفنانين بيشتغلوا في الدعارة".

وأضافت: "لايكي هو أبلكيشن زي تيك توك، وفيها جزء خاص باللايفات في كل دولة في العالم، زي ما فى مشاهير عندنا فى مشاهير في كل دول العالم بيعملوا لايفات، فبعد إذن الناس اللي بتعمل شير ، قبل ما تعملوا حاجة تحروا الدقة، فى ناس بتدمر من ورا اللي بتعملوه.. انا ماطلعتش قولت كلمة خارجة علشان أتمسك.. أنا أول مرة أعيط فى فيديو.. ده انا حتى قولت أنا عاوز أدب وأخلاق ومابحبش الحال المايل، وطلبت بنات محجبة مش بنات عاديين".

واختتمت: "هتستفادوا ايه لما تدمر البني آدم، سبق قبل كده والناس دمرت ناس كتير .. لو انت مش عاجبك المحتوى ماتتفرجش.. بس احنا كمان لينا أهل ".

موقف عائلة حنين

قالت حنين حسام، إن والدها ووالدتها موافقان على جميع الفيديوهات الخاصة بها، موضحة أن الفيديو الخاص بها محترم جدًا ولكن الإعلام اضطهدها.

وأضافت "حسام"، في مداخلة مع برنامج حضرة المواطن والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الفيديو الذي استغله البعض للإساءة لها عبارة عن 3 دقائق، ولكن تم اختزاله في 10 ثوان حتى يفهم بشكل آخر.

وذكرت، أنها قالت في الفيديو إنها تحتاج إلى "20 بنت محترمين" من أجل تطبيق لايكي الجديد والذي تشترك فيه الفنانتان درة ونرمين ماهر، ولكن البعض أساء فهمها.