طليقة حاكم دبي تخطف الأنظار في زفاف ابنتها مهرة.. شاهدوا جمالها

البوابة - نجحت طليقة حاكم دبي السيدة زوي غريغوراكوس - Zoe Grigorakos في خطف الأنظار لها خلال حضورها حفل زفاف ابنتها الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وظهرت السيدة زوي غريغوراكوس في واحدة من اللقطات التي شاركتها الشيخة مهرة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" من حفل زفافها الذي أقيم في 27 مايو الماضي في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري.

السيدة زوي غريغوراكوس في زفاف الشيخة مهرة

وأبدى متابعو الشيخة مهرة إعجابهم بالإطلالة التي اعتمدتها السيدة زوي في حفل زفافها ابنتها والتي جمعت بين البساطة والفخامة والرقي في آن واحد.

وتألقت السيدة زوي في زفاف ابنتها الشيخة مهرة بفستان من تصميم المصممة الايطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت السيدة زوي بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقية، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

وفي الوقت الذي انهالت فيه التبريكات للشيخة مهرة بمناسبة زفافها من الشيخ مانع، أبدى الكثيرون إعجابهم بجمال السيدة زوي وأمطروها بعبارات الغزل معربين عن عدم قدرتهم على التمييز بين الأم والابنة خاصة وأنهما بدتا من نفس الجيل رغم الفجوة العمرية بينهما.

طليقة حاكم دبي

زوي غريغوراكوس هي الزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء ووزير الدفاع .

السيدة زوي غريغوراكوس

اسم الأم: ميغان فوكس

اسم الأب: بريان أوستن جرين

الجنسية: اليونانية

الأطفال: مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

سيرة زوي غريغوراكوس

تشتهر زوي غريغوراكوس بإنها إحدى زوجات الشيخ محمد بن راشد لكنها ولدت وترعرعت في اليونان.

كشفت مواقع إخبارية أن السيدة زوي احتفظت بجنسيتها اليونانية حتى بعد زواجها من الشيخ محمد بن راشد.

تعليم زوي غريغوراكوس

تمامًا مثل معظم التفاصيل حول حياتها، فإن المعلومات المتعلقة بخلفيتها التعليمية غير معروفة للجمهور، إلا أن بعض التقارير كشفت بأنها تحمل شهادات عليا.

أبناء زوي غريغوراكوس

أنجبت السيدة زوي طفلة واحدة من زوجها الشيخ محمد وأطلقت عليها اسم "مهرة".

ثروة زوي غريغوراكوس

لم يتم التوصل لأي معلومة تتعلق بثروة السيدة زوي إلا أنها كانت زوجة الشيخ محمد بن راشد الذي تقدر ثروته بنحو 4 مليارات دولار.

