طنينها ملأ السوشال ميديا.. 284 ألف متابع لنحلة فرنسية على "إنستغرام"

امتلأت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، تويتر وغيرها" بملايين المؤثرين في كافة المجالات.

على الرغم من أننا رأينا مؤثرين من الفاشنيستات والأطفال وكبار السن والحيوانات، إلا أنه من الغريب أن تجد مؤثرًا للحشرات يكتسب أهمية كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي.

"B" هي "مؤثرة النحل الأولى!" ، الذي يسافر إلى أماكن غريبة ويعطينا أيضًا أهداف السفر، لكن شيئًا ما يميز B.

ولا تأتي صور النحلة B الغريبة مع وصف للأماكن التي ترى أنها تسترخي أو تعمل فيها ولكنها تعطينا رؤية ثابتة لمتطلبات بقاء مجتمعها.

إذ يشكل تراجع أعداد النحل في العالم تهديدًا خطرًا على الأمن الغذائي، الأمر الذي دفع مؤسسة فرنسية، إلى تدشين حساب على تطبيق "إنستغرام" بهدف جمع التبرعات لإنقاذ النحل من خطر الانقراض.

وجذب حساب النحلة B على "إنستغرام" أكثر من 284 ألف متابع حتى هذه اللحظة.

وتقف وراء هذا الحساب مؤسسة في فرنسا تسمى (FDF)، وهي شبكة خيرية رائدة أسستها الحكومة الفرنسية فى محاولة لإنقاذ النحل.

ويسعى صندوق المؤسسة الخيرية إلى تمويل الإجراءات التي تساعد في إنقاذ أعداد النحل المتدهورة.

كما ينشر الحساب صورًا مضحكة للنحلة، وهي تستخدم اللابتوب، أو تسير في الشوارع، وصورًا أخرى للنحلة، تمارس الرسم، وتقف في صورة أخرى أمام متحف اللوفر، وصورة تظهر فيها استمتاعها بالشمس.

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