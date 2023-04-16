ظاهرة فلكيّة نادرة تحدث تزامناً مع نهاية شهر رمضان.. هل تؤثر على رؤية هلال شوال؟

يستعد العالم الإسلامي مساء يوم الخميس الـ 20 من شهر إبريل ميلاديًا، الذي يصادف 29 من شهر رمضان هجريًا، إلى مراقبة هلال شهر شوال.

موعد أول أيام شهر شوال فلكيًا

وبحسب علماء الفلك من المتوقع أن تتمكن الكثير من الدول الإسلامية رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل، وذلك بعد ولادة الهلال.

ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة المقبل 21 إبريل غرة شهر شوال، أي أول أيام عيد الفطر المبارك، وعليه فإن شهر رمضان الحالي 2023 سيكون 29 يومًا.

ظاهرة فلكيّة مع نهاية شهر رمضان.. هل تؤثر على رؤية هلال شوال؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر بان هناك ظاهرة فلكيّة ستحدث يوم الخميس المقبل، أي يوم "وقفة عيد الفطر" حيث من المتوقع أن يحدث كسوف كليّ للشمس وسيظهر هذا الكسوف كلياً في بعض اجزاء العالم فيما سيكون حلقيًا في أجزاء آخرى.

وتسمى هذه الظاهرة الفريدة من نوعها بالكسوف الشمسي الهجين حيث أن القمر سيكون قريب من الأرض وسيحجب أشعة الشمس كلياً، ومن المتوقع أن يشاهد الكسوف بشكل كامل في أندونيسيا واستراليا.

ولن يكون القمر مرئيًا طوال الليل في مساء الخميس، لأنه سيشرق مع الشمس ويغرب كعها وبالتالي يكون جانبها المشرق في مواجهة الشمس، اما الجانب المظلم بسبب الكسوف سيكون في مواجهة الأرض.

وبحسب المعهد الوطني للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية ، فإن الظروف الجوية هي التي قد تمنع رؤية الهلال مساء الخميس، إلا أن الهلال سيتولد فلكيًا.

وأضافت المصادر أن العديد من الدول الإسلامية ستكون قادرة على رؤية الهلال يوم الخميس وان هذه الظاهرة الفلكية لن تؤثر على الرؤية.