ظهور جديد لـ الملكة نور الحسين في إقليم ويلز البريطاني

نشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلة الملكية الأردنية على تطبيق "إنستغرام" صورة جديدة لـ الملكة نور ، أرملة ملك الأردن السابق الحسين بن طلال، خلال زيارتها لإحدى الأكاديميات التعليمية بإقليم ويلز الذي يشهد مسيرات حاشدة للمطالبة باستقلاله عن بريطانيا، والتحول إلى دول مستقلة ذات سيادة.

وذكر الحساب أن ظهور الملكة نور كان يوم السبت الماضي، الأول من أكتوبر 2022، خلال مشاركتها في الاحتفال الذي أقامته مدرسة العالم المتحد كليّة الأطلنطي - UWC Atlantic بمناسبة مرور 60 عام على تأسيسها.

وأشار الحساب على تطبيق "إنستغرام" أن حضور الملكة نور في هذا الاحتفال يأتي باعتبارها الرئيسة الحالية لحركة مدرسة العالم المتحد كليّة الأطلنطي - UWC Atlantic.

وكانت الملكة نور الحسين قد تولت هذا المنصب منذ عام 1995 خلفًا لأمير ويلز السابق، الذي أصبح الآن الملك تشارلز.

مدرسة العالم المتحد كليّة الأطلنطي

مدرسة العالم المتحد كليّة الأطلنطي وتعرف كذلك باسم الكلية الأطلسية هي جزء من كليات العالم المتحد وأولى كلياتها.

وتعد مدرسة العالم المتحد كليّة الأطلنطي حركة تعليمية دولية تعمل على جمع طلاب من جميع أنحاء العالم لبناء سلام وتفاهم دولي.

تضم الكلية 350 طالب يأتون من أكثر من 90 دولة من كلا الجنسين وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و 19 عام، يدرسون بمنح دراسية.

الملكة نور وعلاقتها بالملكة إليزابيث

قدمت الملكة نور تعازيها بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر الماضي من خلال لقاء تلفزيوني مع قناة ABC الأمريكية.

وقالت الملكة نورة مُعزية بالملكة الراحلة: "كان من الصعب جدًا سماع نبأ وفاة الملكة إليزابيث بالنسبة وبالنسبة لعائلتها، تعازي الحارة لهم، وقلبي معهم، سيتمكنون من تجاوز هذه المحنة بمحبة الشعب البريطاني لهم، آخر مرة كنت فيها في جنازة في وستمنستر آبي كانت للأميرة ديانا، كانت تلك لحظة مفجعة لرؤية ولديها يفقدان والدتهما".

وذكرت الملكة نور خلال اللقاء أن الملك الحسين والملكة إليزابيث تسلما العرش في العام ذاته، وهو في عام 1952، ونظرًا لصغر سنهما في ذلك الحين فكان التتويج أمرًا صادمًا بالنسبة لكليهما خاصة مع الأحداث الصاخبة التي كان يشهدها العالم في تلك الفترة.

وذكرت أن الملك الحسين والملكة إليزابيث تمكنا من تجاوز الكثير من المحن التي مرا بهما على المستوى الدولي بفضل حكمتها وإرادتهما وعزيمتها.

وبعد وفاة الملكة إليزابيث، تناقلت صفحات إخبارية صورًا للزيارة التاريخية التي قامت بها للأردن عام 1984.