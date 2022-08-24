الأعراس الملكية الأردنية: فستان زفاف الملكة نور الحسين

تزوج ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال من الملكة نور الحسين في 15 يونيو 1978 في قصر رغدان بالعاصمة الأردنية عمان، وارتدت حينها فستانًا لفت أنظار المجتمع الأردني والعالم أجمع.

وفي حفل زفافها الملكي، ارتدت العروس الأمريكية ثوب زفاف حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية ديور – Dior.

فستان زفاف الملكة نور الحسين

وجاء تصميم فستان الملكة نور في حفل زفافها يتماشى مع أسلوب الموضة في فترة السبعينيات، إذ جاء بطابع البوهيمي.

وتم تصميم فستان الملكة نور من قماش الكريب الحريري بطريقة بسيطة ومحتشمة، إذ تتميز بأكمام طويلة وياقة عالية.

ولجعل فستان الملكة نور أكثر تميزًا، كانت الأكمام منتفخة مع تنورة بيضاء طويلة، كما تم تزيينه بخياطة ذهبية أضافت القليل من اللون والتصميم إلى الفستان الملكي.

أما فيما يتعلق بالطرحة، اختارت الملكة رانيا أن يكون بسيط وفضلت التخلي عن التاج واستبدلته بمجموعة من الزهور البيضاء المثبتة على الطرحة.

أما على صعيد المكياج، اختارت الملكة نور اعتماد مكياج بسيط جدًا لا يخفي ملامحها الغربية.

وارتدت الملكة نور في حفل زفافها أقراط متدلية من الألماس كانت قد تلقتها هدية من ولي العهد السعودي آنذاك لكنها تمسكت بأسلوبها البسيط وأزالت الجزء الماسي منها وارتدت الأزرار فقط.

الملكة نور الحسين

تلّقت ليزا تعليمها في عدد من مدارس كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك فقد درست في "المدرسة الكاتدرائية" الوطنية من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثامنة، وفي مدرسة شابين في مدينة نيويورك، إلى أن أنهت دراستها في أكاديمية كونكورد في ولاية ماساتشوستس.

وفي سنة 1974 حصلت على البكالوريوس من جامعة برنستون في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

وبعد أن أنهت دراستها شاركت في عدد من المشاريع الدولية في مجال تصميم وتخطيط المدن في الولايات المتحدة وأستراليا وعدد من بلدان الشرق الأوسط منها إيران والأردن.

وفي 1976 بدأت ليزا العمل في وضع التصاميم الشاملة لمرافق أكاديمية الطيران العربية التي تأسست في عمّان.

وفي 1977 انضمت ليزا إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتشغل منصب مديرة التخطيط والتصميم فيها.

لقاء الملك الحسين بن طلال بـ " ليزا حلبي "

تعرف الملك الحسين بن طلال على ليزا عندما كان أرملًا ويكبرها بـ 16 عامًا.

وحول اعتبارها الزوجة الثالثة للملك الحسين بن طلال، كتبت الملكة نور في سيرتها الذاتية التي صدرت في عام 2003 تحت عنوان "قفزة إلى الإيمان": "لن أنكر أن فكرة أن أصبح الزوجة الرابعة له، أو لأي شخص آخر، كانت مقلقلة بالنسبة لي."

واستمر زواج الملك الحسين من الملكة نورا حتى وفاة الملك حسين (السابع من شباط/ فبراير عام 1999)، أي أطول مما استمرت الزيجات الثلاثة السابقة للملك مجتمعة.

غريبة في مجتمع أردني

منذ إعلان نبأ ارتباط العاهل الأردني بفتاة ذات أصول أمريكية انتابهم الشك، خاصة التي تحولت من المسيحية إلى الإسلام، وجاءت إلى مجتمع تعلق بالملكة علياء وحزن حزنًا شديدًا على وفاتها، ولكنها صممت على كسب ود أبناء وطنها الجديد، وتمكنت من إتقان اللغة العربية، والتقاليد والإيماءات الخاصة بالثقافة المُحافِظة في الأردن، وحرصت على تربية أبناءها الشباب على الثقافة الأردنية الهاشمية.

كما سعت الملكة نور في نفس الوقت إلى الاندماج في المجتمع الأردني من بوابة التمكين المجتمعي للمرأة الأردنية عبر برامج اقتصادية داعمة.

كما أسست "مشروع الملكة نور لتخضير وتنمية الريف الأردني" والذي يهدف إلى تطوير البرامج المتكاملة لرفع مستوى حياة المواطنين في الريف من خلال اللجان المحلية والمجتمعات الريفية.

وأثارت الملكة نور دهشة الأردنيين وهي تجلس خلف الملك على دراجته النارية، في مشهد لم يعتادوا عليه، ولكن أثناء تشييع جنازة زوجها في عام 1999، ظهرت الملكة وقد تخلت عن مساحيق التجميل، وارتدت حجابًا أبيض اللون، وكانت تميل برأسها بشكل متكرر للمعزين، وكأنها هي التي تعزيهم.

الملكة نور وصورة الأردن في المجتمع الغربي

ساعدت الملكة نور في تعزيز صورة الأردن عالميًا، وساهمت بشخصيتها في تشكيل صورة الأردن كجزيرة للاعتدال والاستقرار النسبي، وأيضًا كحليف مهم لواشنطن.

كما أسست الملكة نور برنامج الثقافة العربية المشتركة الذي ما زالت تواصل الإشراف عليه، وهو برنامج سنوي يدعى من خلاله عدد من الأطفال من سائر أرجاء الوطن العربي لزيارة الأردن للتعرف عن كثب على التراث الأردني ولتعميق الروابط الحضارية والثقافية العربية المشتركة في نفوسهم.

ولعبت الملكة نور دور رئيسي في تطوير جمعية الأردن في الولايات المتحدة، وهي مؤسسة أنشئت في واشنطن العاصمة من قبل شخصيات أمريكية.

في الذكرى الـ42 لزواج العاهل الأردني الراحل من الملكة نور الحسين